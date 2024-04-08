Чому EL Кравчук розкритикував Івана Дорна

Український співак Іван Дорн. Фото: instagram/dorn_ivan/

Український співак EL Кравчук зізнався, що насправді думає про Івана Дорна. Вони товаришують, але артист не поділяє його погляди.

Про це він розповів в програмі "Муз_Тренд".

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EL Кравчук дружить з Іваном Дорном, але не розуміє його вчинків. Адже він постійно потрапляє в скандали. Дорн виступав на Балі перед росіянами в новорічну ніч. Також сказав в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, війна в Україні — це "сварка братських народів". Водночас він донатить на ЗСУ, хоча і відсиджується за кордоном.

Співак EL Кравчук навіть відверто спілкувався з ним щодо його концертів для ро сіян та пропутінських висловлювань. Втім, Дорн постійно шукає виправдання.

"Мене бісить в українському шоубізнесі Ваня Дорн. Я до нього класно ставлюся, ми друзі. Ми друзі, правда. І я кажу йому те ж саме. Як можна інколи казати те, що він каже? Він каже: "Андрій, ти розумієш, я не думав". А я відповідаю: "Треба думати, а потім казати", — зізнався співак.

Співак EL Кравчук в програмі "Муз_Тренд". Фото: скриншот

Нагадаємо, співак EL Кравчук гнівно розкритикував Ані Лорак — вона "отруїлась" російською пропагандою. Також він розповідав, як артист Олег Винник заробляв на виборах в Україні.