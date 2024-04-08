Почему EL Кравчук раскритиковал Ивана Дорна

Украинский певец Иван Дорн. Фото: instagram/dorn_ivan/

Украинский певец EL Кравчук признался, что действительно думает об Иване Дорне. Они дружат, но артист не разделяет его взгляды.

Об этом он рассказал в программе "Муз_Тренд".

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EL Кравчук дружит с Иваном Дорном, но не понимает его поступков. Ведь он постоянно попадает в скандалы. Дорн выступал на Бали перед россиянами в новогоднюю ночь. Также сказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, война в Украине — это "ссора братских народов". В то же время он донатит на ВСУ, хотя и отсиживается за границей.

Певец EL Кравчук даже откровенно общался с ним по поводу его концертов для россиян и пропутинских высказываний. Впрочем, Дорн постоянно ищет оправдания.

"Меня бесит в украинском шоубизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить", — признался певец.

Певец EL Кравчук в программе "Муз_Тренд". Фото: скриншот

Напомним, певец EL Кравчук гневно раскритиковал Ани Лорак — она "отравилась" российской пропагандой. Он также рассказывал, как артист Олег Винник зарабатывал на выборах в Украине.