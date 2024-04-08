Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow EL Кравчук раскритиковал пророссийские поступки Ивана Дорна arrow

EL Кравчук раскритиковал пророссийские поступки Ивана Дорна

8 апреля 2024 06:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему EL Кравчук раскритиковал Ивана Дорна
Украинский певец Иван Дорн. Фото: instagram/dorn_ivan/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец EL Кравчук признался, что действительно думает об Иване Дорне. Они дружат, но артист не разделяет его взгляды.

Об этом он рассказал в программе "Муз_Тренд".

Читайте также:

EL Кравчук резко осудил поступки Ивана Дорна

EL Кравчук дружит с Иваном Дорном, но не понимает его поступков. Ведь он постоянно попадает в скандалы. Дорн выступал на Бали перед россиянами в новогоднюю ночь. Также сказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, война в Украине — это "ссора братских народов". В то же время он донатит на ВСУ, хотя и отсиживается за границей.

Певец EL Кравчук даже откровенно общался с ним по поводу его концертов для россиян и пропутинских высказываний. Впрочем, Дорн постоянно ищет оправдания.

"Меня бесит в украинском шоубизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты   понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить", — признался певец.

Певец EL Кравчук в программе "Муз_Тренд". Фото: скриншот
Певец EL Кравчук в программе "Муз_Тренд". Фото: скриншот  

Напомним, певец EL Кравчук гневно раскритиковал Ани Лорак — она "отравилась" российской пропагандой. Он также рассказывал, как артист Олег Винник зарабатывал на выборах в Украине.

война
Украина
Иван Дорн
певец
украинские звезды
Россия
EL Кравчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку