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Емілі Ратаковські оригінально розправилася з обручкою від колишнього

23 березня 2024 09:18
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Емілі Ратаковські оригінально розправилася з обручкою від колишнього
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Емілі Ратаковскі вирішила перетворити свою обручку на щось абсолютно нове після розставання зі своїм чоловіком-продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом. За допомогою Елісон Чемли, креативного директора ювелірного бренду Alison Lou, Ратаковскі працювала над тим, щоб переробити свою стару обручку з діамантами на дві окремі каблучки.

Про це пише CNN.

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Ратаковскі пояснила, що ця ідея прийшла до неї після прочитання оповідання Стефані Денлер "Розгадники" в The Paris Review.

"Обручки символізують мою особисту еволюцію. Я не думаю, що жінку слід позбавляти діамантів лише тому, що вона втрачає чоловіка. Мені сподобалася ідея каблучки, яка беззаперечно символізує багато життів, які прожила жінка", — сказала модель Vogue.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Модель, яка має спільного сина з Беаром-МакКлардом, додала, що створення каблучок було "веселим проектом", над яким можна було працювати "серед надзвичайно перехідного періоду в моєму житті".

"Перстень став для мене символом — якимось знаком чи свідченням того, що моє життя знову стало моїм. Чимось ці каблучки здаються нагадуванням про те, що я можу зробити себе щасливою так, як я ніколи не уявляла", — розповіла вона.

Нагадаємо, "дівчина Бонда" Леа Сейду знялась у відвертій фотосесії. А Шакіра приміряла образ русалки.

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