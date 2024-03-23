Емілі Ратаковські оригінально розправилася з обручкою від колишнього
Модель Емілі Ратаковскі вирішила перетворити свою обручку на щось абсолютно нове після розставання зі своїм чоловіком-продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом. За допомогою Елісон Чемли, креативного директора ювелірного бренду Alison Lou, Ратаковскі працювала над тим, щоб переробити свою стару обручку з діамантами на дві окремі каблучки.
Про це пише CNN.
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Ратаковскі пояснила, що ця ідея прийшла до неї після прочитання оповідання Стефані Денлер "Розгадники" в The Paris Review.
"Обручки символізують мою особисту еволюцію. Я не думаю, що жінку слід позбавляти діамантів лише тому, що вона втрачає чоловіка. Мені сподобалася ідея каблучки, яка беззаперечно символізує багато життів, які прожила жінка", — сказала модель Vogue.
Модель, яка має спільного сина з Беаром-МакКлардом, додала, що створення каблучок було "веселим проектом", над яким можна було працювати "серед надзвичайно перехідного періоду в моєму житті".
"Перстень став для мене символом — якимось знаком чи свідченням того, що моє життя знову стало моїм. Чимось ці каблучки здаються нагадуванням про те, що я можу зробити себе щасливою так, як я ніколи не уявляла", — розповіла вона.
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