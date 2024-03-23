Эмили Ратаковски оригинально расправилась с кольцом от прежнего

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски решила превратить свое обручальное кольцо в что-то совершенно новое после расставания со своим супругом-продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом. С помощью Элисон Чемли, креативного директора ювелирного бренда Alison Lou, Ратаковски работала над тем, чтобы переделать свое старое кольцо с бриллиантами на два отдельных кольца.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Эмили Ратаковски показала необычные украшения

Ратаковски объяснила, что эта идея пришла к ней после прочтения рассказа Стефани Денлер "Разгадчики" в The Paris Review.

"Обручальные кольца символизируют мою личную эволюцию. Я не думаю, что женщину следует лишать бриллиантов только потому, что она теряет мужчину. Мне понравилась идея кольца, которое беспрекословно символизирует много жизней, которые прожила женщина", — сказала модель Vogue.

Модель, имеющая общего сына с Беаром-МакКлардом, добавила, что создание кольца было "веселым проектом", над которым можно было работать "среди чрезвычайно переходного периода в моей жизни".

"Кольцо стало для меня символом — каким-то знаком или свидетельством того, что моя жизнь снова стала моей. Чем-то эти кольца кажутся напоминанием о том, что я могу сделать себя счастливой так, как я никогда не представляла", — рассказала она.

Напомним, "девушка Бонда" Леа Сейду снялась в откровенной фотосессии. А Шакира примерила образ русалки.