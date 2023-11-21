Епатажна донька Джонні Деппа знялась у чуттєвій кампанії Chanel

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Дочка акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, знялася у кампейні нової круїзної колекції Chanel сезону-2023/2024. Актриса і модель, як і її зіркова мама часто бере участь рекламі бренду.

Фото опублікували на офіційній сторінці Chanel.

Читайте також:

Ніжна фотосесія Лілі-Роуз Депп

Модель кілька останніх років є обличчям модного дому, і цього разу позувала в об'єктиві фотографа Хенріка Пур'єнна у костюмі лілового відтінку, кардигані зі стразами й довгій сукні з символом Chanel. Зазвичай дівчина епатує більш відвертими образами. Фотосесії їй нерідко влаштовує її кохана 070 Shake, повне ім'я якої Даніель Бальбуена. На початку року Лілі офіційно підтвердила їхній роман.

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Пара почала зустрічатися в січні, як стало відомо з допису Лілі-Роуз у соціальних мережах. Вона поділилася фотографією, на якій вони солодко цілуються, і написала в підписі: "4 місяців з моїм коханням".

Пізніше того ж місяця джерело розповілo, що батько Лілі-Роуз, Джонні Депп, вважає, що вона "закохана" і схвалює їхні стосунки.

"Лілі вірить, що вона закохана, і Джонні нічого не хоче в цьому світі, крім того, щоб вона кохала і була коханою тим, хто її заслуговує", — сказав інсайдер.

Джерело зазначило, що він не схвалює її колишніх, але вважає відносини Лілі-Роуз з реперкою "суперкрутими".

"Він не був найбільшим шанувальником деяких з її колишніх хлопців, але є причина, чому у Лілі та цих чоловіків не вийшло. Джонні також вважає, що це супер круто, що його донька з музикантом, тому що він музикант. Він також бачить схожість у стилі та загальній атмосфері між собою та Даніель", — додав інсайдер.

Нагадаємо, колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу.

Раніше у мережі з'явився рекламний ролик, за який Джонні Депп отримав рекордні 20 мільйонів.