Эпатажная дочь Джонни Деппа снялась в чувственной кампании Chanel

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, снялась в кампейне новой круизной коллекции Chanel сезона-2023/2024. Актриса и модель, как и ее звездная мама, часто участвует в рекламе бренда.

Фото опубликовали на официальной странице Chanel.

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Нежная фотосессия Лили-Роуз Депп

Модель несколько последних лет является лицом модного дома, и в этот раз позировала в объективе фотографа Хенрика Пурьенна в костюме лилового оттенка, кардигане со стразами и длинном платье с символом Chanel. Обычно девушка эпатирует более откровенными образами. Фотосессии ей часто устраивает ее возлюбленная 070 Shake, полное имя которой Даниэль Бальбуэна. В начале года Лили официально подтвердила их роман.

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Модель Лили-Роуз Депп. Фото: instagram.com/chanelofficial/

Пара начала встречаться в январе, как стало известно из поста Лили-Роуз в социальных сетях. Она поделилась фотографией, на которой они сладко целуются, и написала: "4 месяца с моей любовью".

Позже в том же месяце источник рассказал, что отец Лили-Роуз, Джонни Депп, считает, что она "влюблена" и одобряет их отношения.

"Лили верит, что она влюблена, и Джонни ничего не хочет в этом мире, кроме того, чтобы она любила и была любима тем, кто ее достоин", — сказал инсайдер.

Источник отметил, что он не одобряет ее бывших, но считает отношения Лили-Роуз с репершой "суперкрутыми".

"Он не был самым большим поклонником некоторых из ее бывших парней, но есть причина, почему у Лили и этих мужчин не получилось. Джонни также считает, что это круто, что его дочь с музыкантом, потому что он музыкант. Он также видит сходство в стиле и общей атмосфере между собой и Даниэль", — добавил инсайдер.

Напомним, бывшая Джонни Деппа снялась топлесс для модного журнала.

Ранее в сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов.