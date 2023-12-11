Епатажна дружина Каньє Веста приголомшила черговим відвертим виходом

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/whoopsee.it/

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі знову вразила відвертим виходом. Зірку з її скандальним чоловіком помітили під час відвідування Art Basel у Маямі.

Про це пише Daily Mail.

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46-річний репер одягнув повністю біле вбрання та маску для обличчя, 28-річна австралійська красуня приміряла прозоре боді. На довершення Б’янка одягла на голову пухнасту шапку та прикрила пікантні місця білим плюшевим ведмедиком. Пару помітили, коли вони прогулювалися в одній із художніх галерей у Маямі. На спині футболки Каньє був зображений логотип Bundesadler, орел що символізує Федеративну Республіку Німеччини. Свій образ він доповнив чорними туфлями.

Art Basel, популярний ярмарок сучасного мистецтва, офіційно розпочався в п’ятницю та завершиться 10 грудня. Окрім різноманітних галерей, подія також відома своїми зірковими вечірками.

Пара знову часто проводить час разом, незважаючи на нещодавні заяви, що вони "брали перерву" у стосунках після того, як друзі Б’янки були стурбовані щодо її стосунків з репером.

Поки Каньє та його дружина були в Маямі, діти Каньє, колишня репера, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася роликами, на яких демонструє пряникові будиночки своїх чотирьох дітей, на яких зображені імена членів родини. І хоча ім’я Каньє було теж там, ім’я його дружини не з’явилося на жодній із фотографій.

Кім і Каньє, які одружилися в 2014 році і розлучилися в 2021 році, зараз виховують чотирьох дітей: Норт, 10 років, Сейнт, сім років, Чикаго, п'ять років, і Псалм, чотири роки.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Минулого місяця Б’янку бачили в магазині модного дизайнера Аміни Муадді в Дубаї, де до неї приєднався Каньє. Вихід відбувся після заяв про те, що Б’янка захищатиме чоловіка Каньє від звинувачень в антисемітизмі "до кінця віків".

Нагадаємо, нова дружина Каньє Веста дослухалась до своїх друзів та втекла від репера на батьківщину.

Раніше Кім Кардаш'ян у чоловічому одязі прикрасила обкладинку GQ.