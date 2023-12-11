Эпатажная жена Канье Уэста ошеломила очередным откровенным выходом

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/whoopsee.it/

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори снова поразила откровенным выходом. Звезду с ее скандальным мужем заметили во время посещения Art Basel в Майами.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний рэпер надел полностью белые наряд и маску для лица, 28-летняя австралийская красавица примеряла прозрачное боди. В довершение Бьянка надела на голову пушистую шапку и прикрыла пикантные места белым плюшевым мишкой. Пару заметили, когда они прогуливались в одной из художественных галерей в Майами. На спине футболки Канье был изображен логотип Bundesadler, символизирующий орла Федеративной Республики Германии. Свой образ он дополнил черными туфлями.

Art Basel, популярная ярмарка современного искусства, официально началась в пятницу и завершится 10 декабря. Кроме разнообразных галерей, событие также известно своими звездными вечеринками.

Пара снова часто проводит время вместе, несмотря на недавние заявления, что они "брали перерыв" в отношениях после того, как друзья Бьянки были обеспокоены ее отношениями с рэпером.

Пока Канье и его жена были в Майами, бывшая рэпера, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась роликами, на которых демонстрирует пряничные домики своих четырех детей, на которых изображены имена членов семьи. И хотя имя Канье было тоже там, имя его жены не появилось ни на одной из фотографий.

Ким и Канье, которые поженились в 2014 году и развелись в 2021 году, сейчас воспитывают четырех детей: Норт, 10 лет, Сейнт, семь лет, Чикаго, пять лет, и Псалм, четыре года.

Рэпер Канье Уэст с женой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст с женой. Фото: BACKGRID

В прошлом месяце Бьянку видели в магазине модного дизайнера Амины Муадди в Дубае, где к ней присоединился Канье. Выход состоялся после заявлений о том, что Бьянка будет защищать супруга от обвинений в антисемитизме "до конца веков".

Напомним, новая жена Канье Уэста прислушалась к своим друзьям и убежала от рэпера на родину.

Ранее Ким Кардашьян в мужской одежде украсила обложку GQ.