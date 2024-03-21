Епатажна дружина Каньє Веста вдягнула колготи на груди

Американська архітекторка та дизайнерка Б'янка Цензорі. Фото: Blackbelts / BACKGRID

Дружина скандального репера Каньє Веста дизайнерка Б'янка Цензорі вдруге за тиждень шокувала публіку. Щоразу їй вдається вдягтися ще більш безсоромно.

Про це пише Page Six.

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Американський репер Каньє Вест пообідав зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі у популярному ресторані. Втім, дівчина вдягнулась так, начебто "їсти" мали її. Як мінімум, папараці.

Цензорі явно переосмислила колготи і тому зробила з них кофтинку, і вже за традицією не вдягнула бюстгалтер. Її груди було видно не озброєним оком. До прозорого вверху дівчина вдягнула сірі шорти-труси від Prada, білі туфлі з гострим носиком та на низкьому каблуці.

Незважаючи на нюдовий образ, макіяж у епатажної Б'янки був яскравим — зелені тіні було видно здалеку. Втім, волосся вона нудно закрутила назад.

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID

Нагадаємо, що репер Каньє Вест вдягнув свою дружину у спокусливе бікіні, яке дуже схоже на одяг його колишньої. Також Б'янка Цензорі нещодавно прогулялась у неонових колготах, які сповзли з її сідниць.