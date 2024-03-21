Епатажна дружина Каньє Веста вдягнула колготи на груди
Дружина скандального репера Каньє Веста дизайнерка Б'янка Цензорі вдруге за тиждень шокувала публіку. Щоразу їй вдається вдягтися ще більш безсоромно.
Про це пише Page Six.
Б'янка Цензорі приміряла кофтинку з колгот і забула про спіднє
Американський репер Каньє Вест пообідав зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі у популярному ресторані. Втім, дівчина вдягнулась так, начебто "їсти" мали її. Як мінімум, папараці.
Цензорі явно переосмислила колготи і тому зробила з них кофтинку, і вже за традицією не вдягнула бюстгалтер. Її груди було видно не озброєним оком. До прозорого вверху дівчина вдягнула сірі шорти-труси від Prada, білі туфлі з гострим носиком та на низкьому каблуці.
Незважаючи на нюдовий образ, макіяж у епатажної Б'янки був яскравим — зелені тіні було видно здалеку. Втім, волосся вона нудно закрутила назад.
Нагадаємо, що репер Каньє Вест вдягнув свою дружину у спокусливе бікіні, яке дуже схоже на одяг його колишньої. Також Б'янка Цензорі нещодавно прогулялась у неонових колготах, які сповзли з її сідниць.
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