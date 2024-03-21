Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Епатажна дружина Каньє Веста вдягнула колготи на груди arrow

Епатажна дружина Каньє Веста вдягнула колготи на груди

21 березня 2024 23:43
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Епатажна дружина Каньє Веста вдягнула колготи на груди
Американська архітекторка та дизайнерка Б'янка Цензорі. Фото: Blackbelts / BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина скандального репера Каньє Веста дизайнерка Б'янка Цензорі вдруге за тиждень шокувала публіку. Щоразу їй вдається вдягтися ще більш безсоромно.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Б'янка Цензорі приміряла кофтинку з колгот і забула про спіднє

Американський репер Каньє Вест пообідав зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі у популярному ресторані. Втім, дівчина вдягнулась так, начебто "їсти" мали її. Як мінімум, папараці.

Цензорі явно переосмислила колготи і тому зробила з них кофтинку, і вже за традицією не вдягнула бюстгалтер. Її груди було видно не озброєним оком. До прозорого вверху дівчина вдягнула сірі шорти-труси від Prada, білі туфлі з гострим носиком та на низкьому каблуці. 

Незважаючи на нюдовий образ, макіяж у епатажної Б'янки був яскравим — зелені тіні було видно здалеку. Втім, волосся вона нудно закрутила назад.

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: Фото: Blackbelts / BACKGRID

Нагадаємо, що репер Каньє Вест вдягнув свою дружину у спокусливе бікіні, яке дуже схоже на одяг його колишньої. Також Б'янка Цензорі нещодавно прогулялась у неонових колготах, які сповзли з її сідниць.

США
скандал
Каньє Вест
репер
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом