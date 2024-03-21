Эпатажная жена Канье Веста надела колготки на грудь

Американская архитектор и дизайнер Бьянка Цензори. Фото: Blackbelts/BACKGRID

Жена скандального рэпера Канье Веста дизайнер Бьянка Цензори второй раз на протяжении недели шокировала публику. Каждый раз ей удается одеться еще более постыдно.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Бьянка Цензори примерила кофточку из колгот и забыла о нижнем

Американский рэпер Канье Вест пообедал со своей женой Бьянкой Цензори в популярном ресторане. Впрочем, девушка оделась так, будто "есть" должны ее. Как минимум, папарацци.

Цензори явно переосмыслила колготы и потому сделала из них кофточку, и уже по традиции не надела бюстгалтер. Ее грудь была видна не вооруженным глазом. К прозрачному вверху девушка подобрала серые шорты от Prada, белые туфли с острым носиком и на низком каблуке.

Несмотря на нюдовый образ, макияж у эпатажной Бьянки был ярким — зеленые тени были видны издалека. Впрочем, волосы она скучно закрутила назад.

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: Фото: Blackbelts/BACKGRID

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: Фото: Blackbelts/BACKGRID

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: Фото: Blackbelts/BACKGRID

Напомним, что рэпер Канье Вест надел на свою жену соблазнительное бикини, которое очень похоже на одежду его бывшей. Также Бьянка Цензори недавно прогулялась в неоновых колготках, которые бесстыдно сползали с ее ягодиц.