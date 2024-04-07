Мадонна втрапила у скандал — подробиці

Фанати подали на Мадонну до суду — у чому звинувачують зірку
Американську поп-діву Мадонну звинувачують у непунктуальності. Фанати подали позов до суду через те, що її концерт у Брукліні розпочався із запізненням.
Про це пише видання People.
Мадонна починає свої шоу із запізненням
Двоє відвідувачів виступу зірки в Брукліні стверджують, що концерт 13 грудня розпочався о 22:30, незважаючи на те, що на квитках було вказано, що він розпочнеться о 20:30. Вони додають, що якби знали, о котрій годині Мадонна вийде на сцену, то взагалі б не відвідували виступ.
У позові вони звинуватили співачку у "використанні неправдивої реклами та введенні глядачів в оману".
Команда зірки припускає, що частина відвідувачів у Брукліні залишили її концерт після першої години ночі через те, що їм потрібно було рано прокидатися наступного дня на роботу.
Юристи зірки стверджують, що затримка концертів не є підставою для судового позову, адже позивачі отримали саме те, за що заплатили — повноцінне та високоякісне шоу королеви поп-музики.
Адвокати зірки на цьому тижні подали клопотання про оскарження позову. Результати судового розгляду будуть відомі згодом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна впала на сцені під час виступу в американському місті Сіетл. Також ми розповідали, що Мадонна в капелюсі від українського дизайнера відіграла концерт.
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