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Фанати подали на Мадонну до суду — у чому звинувачують зірку

7 квітня 2024 22:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна втрапила у скандал — подробиці
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американську поп-діву Мадонну звинувачують у непунктуальності. Фанати подали позов до суду через те, що її концерт у Брукліні розпочався із запізненням.

Про це пише видання People.

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Двоє відвідувачів виступу зірки в Брукліні стверджують, що концерт 13 грудня розпочався о 22:30, незважаючи на те, що на квитках було вказано, що він розпочнеться о 20:30. Вони додають, що якби знали, о котрій годині Мадонна вийде на сцену, то взагалі б не відвідували виступ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У позові вони звинуватили співачку у "використанні неправдивої реклами та введенні глядачів в оману".

Команда зірки припускає, що частина відвідувачів у Брукліні залишили її концерт після першої години ночі через те, що їм потрібно було рано прокидатися наступного дня на роботу.

Юристи зірки стверджують, що затримка концертів не є підставою для судового позову, адже позивачі отримали саме те, за що заплатили — повноцінне та високоякісне шоу королеви поп-музики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Адвокати зірки на цьому тижні подали клопотання про оскарження позову. Результати судового розгляду будуть відомі згодом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна впала на сцені під час виступу в американському місті Сіетл. Також ми розповідали, що Мадонна в капелюсі від українського дизайнера відіграла концерт.

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