Мадонна попала в скандал.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Американскую поп-диву Мадонну обвиняют в непунктуальности. Фанаты подали иск в суд из-за того, что ее концерт в Бруклине начался с опозданием.

Об этом пишет издание People.

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Два посетителя выступления звезды в Бруклине утверждают, что концерт 13 декабря начался в 22:30, несмотря на то, что на билетах было указано, что он начнется в 20:30. Они добавляют, что если бы знали, в какое время Мадонна выйдет на сцену, то вообще бы не посещали выступление.

В иске они обвинили певицу в "использовании ложной рекламы и введении зрителей в заблуждение".

Команда звезды предполагает, что часть посетителей в Бруклине покинули ее концерт после часа ночи из-за того, что им нужно было рано просыпаться на следующий день на работу.

Юристы звезды утверждают, что задержка концертов не является основанием для судебного иска, ведь истцы получили именно то, за что заплатили — полноценное и высококачественное шоу королевы поп-музыки.

Адвокаты звезды на этой неделе подали ходатайство об обжаловании иска. Результаты судебного разбирательства будут известны вскоре.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна упала на сцене, выступая в американском городе Сиэтл. Также мы рассказывали, что Мадонна в шляпе украинского дизайнера отыграла концерт.