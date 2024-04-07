Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фанаты подали на Мадонну в суд — в чем обвиняют звезду arrow

Фанаты подали на Мадонну в суд — в чем обвиняют звезду

7 апреля 2024 22:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна попала в скандал.
Американская певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американскую поп-диву Мадонну обвиняют в непунктуальности. Фанаты подали иск в суд из-за того, что ее концерт в Бруклине начался с опозданием.

Об этом пишет издание People.

Читайте также:

Мадонна начинает свои шоу с опозданием

Два посетителя выступления звезды в Бруклине утверждают, что концерт 13 декабря начался в 22:30, несмотря на то, что на билетах было указано, что он начнется в 20:30. Они добавляют, что если бы знали, в какое время Мадонна выйдет на сцену, то вообще бы не посещали выступление.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Madonna (@madonna)

В иске они обвинили певицу в "использовании ложной рекламы и введении зрителей в заблуждение".

Команда звезды предполагает, что часть посетителей в Бруклине покинули ее концерт после часа ночи из-за того, что им нужно было рано просыпаться на следующий день на работу.

Юристы звезды утверждают, что задержка концертов не является основанием для судебного иска, ведь истцы получили именно то, за что заплатили — полноценное и высококачественное шоу королевы поп-музыки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Madonna (@madonna)

Адвокаты звезды на этой неделе подали ходатайство об обжаловании иска. Результаты судебного разбирательства будут известны вскоре.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна упала на сцене, выступая в американском городе Сиэтл. Также мы рассказывали, что Мадонна в шляпе украинского дизайнера отыграла концерт.

суд
скандал
концерт
Мадонна
шоу
зарубежные звезды
иск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку