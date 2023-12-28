Ірина Федишин шокована тим, як деякі українці поводять себе на її концертах

Українська співачка Ірина Федишин на фотосесії. Фото: Instagram Ірини Федишин

Відома українська виконавиця Ірина Федишин дала відверте інтерв’ю, в якому розповіла про своє особисте і про кар’єру. Зокрема, популярна артистка зізналася, чи правда, що в Україні з часом змінюється ставлення до війни, і пояснила, що інколи кажуть на її концертах про цю ситуацію.

Інтерв’ю Ірина Федишин дала порталу Obozrevatel.

Читайте також:

Що Ірина Федишин думає про загострення ставлення до війни в Україні

Українська артистка каже, що люди дуже втомилися, тому вона намагається робити щось на концерті, щоб вони відволіклися від ситуації в країні. Ірина зазначає, що зі сцени вона щоразу нагадує про те, що війна продовжується, а люди гинуть.

"Спостерігається глибока втома. Зараз на концертах за кордоном просто сказати слово "війна" — цього вже і недостатньо. Але ми стараємось так вибудувати виступи, що навіть якщо люди приходять з думками трохи розрядитися, протягом виступу занурюються в те, чим живе нині Україна. Ми зі сцени нагадуємо, що війна триває, ціна її дуже висока, щодня гинуть люди", — стверджує Ірина Федишин.

Співачка Ірина Федишин у вишиванці. Фото: Instagram Ірини Федишин

Також артистка зізнається, що до концерта деякі українці кажуть здаватися, а вже після її виступу вони змінюють точку зору. Ірина закликає кожного українця продовжувати боротися, адже самі захисники на фронті не впораються.

"До мене, буває, приходять на концерт українці, які заявляють: "Ну навіщо вже чинити опір? Треба здатися, бо це людські життя". А після виступу підходить така людина і каже: "Треба боротися". Тоді я розумію, що концерт пройшов недаремно. Зараз кожен свідомий українець повинен розуміти, що одні хлопці на передовій цю війну не витягнуть. Це протистояння, в яке мають включитися всі. Кожен має постійно щось робити на своєму рівні — допомагати, волонтерити", — також додає українська артистка.

Артистка Ірина Федишин на репетиції. Фото: Instagram Ірини Федишин

Що Ірина Федишин робить під час війни

Останнім часом українська артистка активно дає свої концерти для підтримки своєї рідної країни в такий складний для всіх час. Причому виступає Ірина Федишин не тільки в українських містах, а й в різних європейських.

Співачка постійно анонсує свої тури і показує виступи на сценах, де вона підтримує українців і збирає гроші на допомогу рідній країні.

Анонс туру Ірини Федишин українськими містами. Фото: скриншот з Instagram

Виступ Ірини Федишин за кордоном. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Ірина Федишин відповіла людям, які критикують її чоловіка за подорожі за кордон.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Ірина Федишин виступила перед українськими захисниками під Бахмутом.

Також ми повідомляли про те, що артистка Ірина Федишин показала останнє відео свого загиблого брата.