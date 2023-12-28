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Федишин рассказала об обострении отношения украинцев к войне

28 декабря 2023 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ирина Федишин шокирована тем, как некоторые украинцы ведут себя на ее концертах
Украинская певица Ирина Федишин на фотосессии. Фото: Instagram Ирины Федишин
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем личном и о карьере. В частности, популярная артистка призналась, правда ли, что в Украине со временем меняется отношение к войне, и объяснила, что иногда говорят на ее концертах об этой ситуации.

Интервью Ирина Федишин дала порталу Obozrevatel.

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Что Ирина Федишин думает об обострении отношения к войне в Украине

Украинская артистка говорит, что люди очень устали, поэтому она пытается делать что-то на концерте, чтобы они отвлеклись от ситуации в стране. Ирина отмечает, что со сцены она каждый раз напоминает о том, что война продолжается, а люди гибнут.

"Наблюдается глубокая усталость. Сейчас на концертах за границей просто сказать слово "война" — этого уже и недостаточно. Но мы стараемся так выстроить выступления, что даже если люди приходят с мыслями немного разрядиться, во время выступления погружаются в то, чем живет сейчас Украина. Мы со сцены напоминаем, что война продолжается, цена ее очень высока, ежедневно гибнут люди", — утверждает Ирина Федишин.

Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин в вышиванке. Фото: Instagram Ирины Федышин

Также артистка признается, что до концерта некоторые украинцы говорят сдаваться, а уже после ее выступления они меняют точку зрения. Ирина призывает каждого украинца продолжать сражаться, ведь сами защитники на фронте не справятся.

"Ко мне, бывает, приходят на концерт украинцы, которые заявляют: "Ну зачем уж сопротивляться? Надо сдаться, потому что это человеческие жизни". А после выступления подходит такой человек и говорит: "Надо бороться". Тогда я понимаю, что концерт прошел не зря. Сейчас каждый сознательный украинец должен понимать, что одни ребята на передовой эту войну не вытащат. Это противостояние, в которое должны все включиться. Каждый должен постоянно что-то делать на своем уровне — помогать, волонтерить", — также добавляет украинская артистка.

Ирина Федишин
Артистка Ирина Федишин на репетиции. Фото: Instagram Ирины Федышин

Что Ирина Федишин делает во время войны

В последнее время украинская артистка активно дает свои концерты для поддержки своей родной страны в столь сложное для всех время. Причем, выступает Ирина Федишин не только в украинских городах, но и в разных европейских.

Певица постоянно анонсирует свои туры и показывает выступления на сценах, где она поддерживает украинцев и собирает деньги на помощь родной стране.

Публикация со страницы Ирины Федышин
Анонс тура Ирины Федишин по украинским городам. Фото: скриншот из Instagram
Публикация со страницы Ирины Федышин
Выступление Ирины Федишин за границей. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Ирина Федишин ответила людям, критикующим ее мужа за поездки за границу.

Ранее мы рассказывали, что певица Ирина Федишин выступила перед украинскими защитниками под Бахмутом.

Также мы сообщали, что артистка Ирина Федишин показала последнее видео своего погибшего брата.

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