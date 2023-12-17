Фронтмен гурту "Антитіла" прокоментував методи роботи ТЦК
Останніми тижнями ТЦК по всій країні посилили рейди громадськими місцями, включаючи ресторани, спортзали, готелі, торговельні центри. В деяких регіонах представники ТЦК ходять по квартирах, зупиняють громадський транспорт. Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом з колегами на початку війни служив в ЗСУ, прокоментував методи роботи ТЦК.
Відповідне інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "Розмова".
Тарас Тополя про ТЦК
2022 року фронтмен гурту "Антитіла" був парамедиком ЗСУ на харківському напрямку. Зараз Тарас запасі. Тополя відповів на запитання інтерв’юера, як артист ставиться до посилення перевірок в громадських місцях чоловіків призовного віку.
"Для мене очевидно, що щось не так з роботою ТЦК упродовж цих двох років, і раніше, мабуть. Ймовірно, потрібно перелаштовувати цей механізм. Я не отримую задоволення, спостерігаючи такі відео. Ні від того як це працює, ні від того як люди на це реагують, ні від того наскільки цей контент використовують наші вороги", — сказав Тополя.
Також Тарас зауважив, що він помітив парадокс — суспільство хоче перемоги, але не розуміє, що для цього потрібен людський ресурс.
"Вже не секрет, що той ресурс, запал добровольців, до яких, в том числі до себе "Антитіла" відносить, він тане. Він майже вже розтанув, його майже нема. Резерви потрібно десь брати. А де їх брати? Яким чином армія може виграти війну, якщо в неї не хочуть йти. Якщо хтось хоче, щоб це замість нього хтось зробив", — підсумував Тарас.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи повернеться Тарас Тополя на фронт. Також ми розповідали, що працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва.
Читайте Новини.LIVE!