Фронтмен гурту "Антитіла" прокоментував методи роботи ТЦК

Вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/tarastopolia

Останніми тижнями ТЦК по всій країні посилили рейди громадськими місцями, включаючи ресторани, спортзали, готелі, торговельні центри. В деяких регіонах представники ТЦК ходять по квартирах, зупиняють громадський транспорт. Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом з колегами на початку війни служив в ЗСУ, прокоментував методи роботи ТЦК.

Відповідне інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "Розмова".

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2022 року фронтмен гурту "Антитіла" був парамедиком ЗСУ на харківському напрямку. Зараз Тарас запасі. Тополя відповів на запитання інтерв’юера, як артист ставиться до посилення перевірок в громадських місцях чоловіків призовного віку.

"Для мене очевидно, що щось не так з роботою ТЦК упродовж цих двох років, і раніше, мабуть. Ймовірно, потрібно перелаштовувати цей механізм. Я не отримую задоволення, спостерігаючи такі відео. Ні від того як це працює, ні від того як люди на це реагують, ні від того наскільки цей контент використовують наші вороги", — сказав Тополя.

Також Тарас зауважив, що він помітив парадокс — суспільство хоче перемоги, але не розуміє, що для цього потрібен людський ресурс.

"Вже не секрет, що той ресурс, запал добровольців, до яких, в том числі до себе "Антитіла" відносить, він тане. Він майже вже розтанув, його майже нема. Резерви потрібно десь брати. А де їх брати? Яким чином армія може виграти війну, якщо в неї не хочуть йти. Якщо хтось хоче, щоб це замість нього хтось зробив", — підсумував Тарас.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи повернеться Тарас Тополя на фронт. Також ми розповідали, що працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва.