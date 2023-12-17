Фронтмен группы "Антитіла" прокомментировал методы работы ТЦК

Вокалист группы "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/tarastopolia

В последние недели ТЦК по всей стране усилили рейды общественными местами, включая рестораны, спортзалы, гостиницы, торговые центры. В некоторых регионах представители ТЦК ходят по квартирам, останавливают общественный транспорт. Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, который вместе с коллегами в начале войны служил в ВСУ, прокомментировал методы работы ТЦК.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Розмова".

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В 2022 году фронтмен группы "Антитіла" был парамедиком ВСУ на харьковском направлении. Теперь Тарас в запасе. Тополя ответил на вопросы интервьюера, как артист относится к усилению проверок в общественных местах мужчин призывного возраста.

"Для меня очевидно, что что-то не так с работой ТЦК на протяжении этих двух лет, и раньше, пожалуй. Вероятно, нужно перестраивать этот механизм. Я не получаю удовольствия, наблюдая такие видео. Ни от того как это работает, ни от того, как люди на это реагируют, ни от того, насколько этот контент используют наши враги", — сказал Тополя.

Также Тарас отметил, что он заметил парадокс — общество хочет победы, но не понимает, что для этого необходим человеческий ресурс.

"Уже не секрет, что тот ресурс, пыл добровольцев, к которым, в том числе к себе "Антитіла" относит, он тает. Он почти уже растаял, его почти нет. Резервы нужно где-то брать. А где их брать? Каким образом армия может выиграть войну, если в нее не хотят идти. Если кто-то хочет, чтобы это вместо него кто-то сделал", — подытожил Тарас.

Напомним, ранее мы писали, вернется ли Тарас Тополя на фронт. Также мы рассказывали, что работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева.