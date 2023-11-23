Женя Галич повідомив українцям радісну новину — що буде з діяльністю O.Torvald

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич у "Шлягер Краш Шоу". Фото: скриншот з YouTube

Український рок-музикант, співак і лідер гурту O.Torvald Женя Галич звернувся до своїх шанувальників. Популярний виконавець показав кадри зі свого виступу на сцені та повідомив про те, що вони не будуть припиняти свою діяльність, як планували раніше.

Новину щодо продовження діяльності гурту O.Torvald Женя Галич розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Продовження діяльності гурту O.Torvald

Відомий український рок-виконавець заявив, що не так давно він збирався завершити свою діяльність з гуртом O.Torvald, відігравши три концерти. Втім, після першого концерту рок-колектив не зміг просто так попрощатися зі своїми шанувальниками, тому вирішив продовжити свою кар’єру.

Женя Галич зазначив, що його гурт не зміг цього зробити саме через шанувальників, які люблять його творчість. Український артист пообіцяв, що найкраще — тільки попереду.

"Ми дійсно збиралися припинити діяльність після трьох концертів, які відбулися в жовтні… Але після першого, коли вийшли на сцену, відчули її, побачили вас… не змогли. Найкращє — попереду… Де Наші люди?" — звернувся до своїх прихильників лідер гурту O.Torvald.

Виступ Жені Галича щодо продовження діяльності гурту O.Torvald. Фото: скриншот з Instagram

Реакція шанувальників на продовження діяльності O.Torvald

Побачивши цю новину, підписники Жені Галича не змогли промовчати і почали висловлювати свою думку. Люди стали залишати багато коментарів щодо того, що гурт O.Torvald повинен продовжувати свою діяльність в будь-якому випадку.

Та ви що, я живу кожен день Вашими піснями. Будь ласка, творіть, моя родина та друзі дуже люблять Вашу творчість (навіть моя бабуся слухає). Ми Вас дуже любимо. Припали Ви нам до серця давно, ще з "Євробачення", і дотепер

Я була на тому першому концерті у жовтні, не уявляю вже життя без ваших пісень, вони — мої спогади, мої вивчені тексти, мої мурахи від прослуховування в машині чи на концерті. Обожнюю O. Torvald

Ви — єдина рок-група, яка є в Україні. Я це кажу вже десять років. Кожен альбом — це золото. Музики такого рівня більше в нас немає

Коментар зі сторінки Жені Галича. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Жені Галича. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Жені Галича. Фото: скриншот з Instagram

Новий альбом гурту O.Torvald

Не так давно український рок-гурт O.Torvald презентував новий альбом під назвою "Голосові", який присвятив усім загиблим на фронті українським захисникам. З літа цього року кліп на цю композицію вже переглянуло понад 200 тисяч користувачів YouTube.

Нагадаємо, ми писали про те, що український рок-артист Женя Галич скасував свій виступ в Америці.

Раніше ми розповідали про те, що співак Женя Галич негативно висловився щодо пісні гурту "Антитіла".

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту O.Torvald Женя Галич висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни.