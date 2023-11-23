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Фронтмен O.Torvald Галич обратился к фанатам с радостной новостью

23 ноября 2023 13:53
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Женя Галич сообщил украинцам радостную новость — что будет с деятельностью O.Torvald
Лидер группы O.Torvald Женя Галич в "Шлягер Краш Шоу". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский рок-музыкант, певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич обратился к своим поклонникам. Популярный исполнитель показал кадры со своего выступления на сцене и сообщил, что они не будут прекращать свою деятельность, как планировали ранее.

Новость о продолжении деятельности группы O.Torvald Женя Галич разместил на своей странице в Instagram.

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Продолжение деятельности группы O. Torvald

Известный украинский рок-исполнитель заявил, что недавно он собирался завершить свою деятельность с группой O.Torvald, отыграв три концерта. Впрочем, после первого концерта рок-коллектив не смог просто так попрощаться со своими поклонниками, потому решил продолжить свою карьеру.

Женя Галич отметил, что его группа не смогла этого сделать именно из-за поклонников, которые любят его творчество. Украинский артист пообещал, что лучшее — только впереди.

"Мы действительно собирались прекратить деятельность после трех концертов, которые прошли в октябре... Но после первого, когда вышли на сцену, почувствовали ее, увидели вас... не смогли. Лучше — впереди... Где Наши люди?" — обратился к своим поклонникам лидер группы O.Torvald.

Публикация со страницы Жени Галича
Выступление Жени Галича касательно продолжения деятельности группы O.Torvald. Фото: скриншот из Instagram

Реакция поклонников на продолжение деятельности O. Torvald

Увидев эту новость, подписчики Жени Галича не смогли промолчать и начали высказывать свое мнение. Люди стали оставлять много комментариев по поводу того, что группа O.Torvald должна продолжать свою деятельность в любом случае.

  • Да вы что, я живу каждый день вашими песнями. Пожалуйста, творите, моя семья и друзья очень любят Ваше творчество (даже моя бабушка слушает). Мы вас очень любим. Пришлись Вы нам к сердцу давно, еще с "Евровидения", и до сих пор
  • Я была на том первом концерте в октябре, не представляю уже жизнь без ваших песен, они — мои воспоминания, мои изученные тексты, мои мурашки от прослушивания в машине или на концерте. Обожаю O.Torvald
  • Вы — единственная рок-группа, которая есть в Украине. Я это говорю уже десять лет. Каждый альбом — это золото. Музыки такого уровня больше у нас нет
Комментарий со страницы Жени Галича
Комментарий со страницы Жени Галича. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Жени Галича
Комментарий со страницы Жени Галича. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Жени Галича
Комментарий со страницы Жени Галича. Фото: скриншот из Instagram

Новый альбом группы O.Torvald

Не так давно украинская рок-группа O.Torvald презентовала новый альбом под названием "Голосовые", который посвятил всем погибшим на фронте украинским защитникам. С лета 2023 года клип на эту композицию уже просмотрело более 200 тысяч пользователей YouTube.

Напомним, мы писали о том, что украинский рок-артист Женя Галич отменил свое выступление в Америке.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Женя Галич негативно высказался по поводу песни группы "Антитела".

Также мы сообщали о том, что лидер группы O.Torvald Женя Галич высказался о мужчинах, которые сбежали из Украины во время войны.

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