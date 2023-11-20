Гайді Клум без білизни та штанів прийшла на Формулу-1

Супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем відвідали Гран-прі "Формули-1" у Лас-Вегасі. Супермодель з'явилася на заході у шкіряній сорочці на голе тіло.

Фото та відео з вечірки Гайді опублікувала у своїх соціальних мережах.

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50-річна супермодель на фото позувала разом із чоловіком. Клум приміряла крихітні шорти, панчохи та шкіряну курту на голе тіло. Чоловік Гайді вбрався у темний светр і штани.

Гайді часто ділиться відвертими фотосесіями з чоловіком. До речі, саме він не рідко знімає свою дружину у спокусливих образах. Раніе Клум була заміжня за стилістом Ріком Піпіно. Згодом закрутила роман з Флавіо Бріаторе, від якого народила доньку Ленні. До речі, дівчинка також пішла стопами матері і стала моделлю. У 2005 році Гайді вийшла заміж за співака Seal, у шлюбі з яким народила двох дітей. Модель розійшался з музикантом в 2014 році. Вже у 2019 році Клум вийшла заміж за Тома Кауліца.

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