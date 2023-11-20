Гайди Клум без белья и брюк пришла на Формулу-1

Супермодель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем посетили Гран-при "Формулы-1" в Лас-Вегасе. Супермодель появилась на мероприятии в кожаной рубашке на голое тело.

Фото и видео с вечеринки Хайди опубликовала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Эпатажная Хайди Клум вышла в люди

50-летняя супермодель на фото позировала вместе с мужем. Клум примеряла крошечные шорты, чулки и кожаную курту на голое тело. Муж Хайди нарядился в темный свитер и штаны.

Хайди часто делится откровенными фотосессиями с мужем. Кстати, именно он не редко снимает свою жену в обольстительных образах. Рание Клум была замужем за стилистом Риком Пипино. Впоследствии закрутила роман из Флавио Бриаторе, от которого родила дочь Ленни. Кстати, девочка тоже пошла по стопам матери и стала моделью. В 2005 году Хайди вышла замуж за певца Seal, в браке с которым родила двоих детей. Модель разошлась с музыкантом в 2014 году. Уже в 2019 году Клум вышла замуж за Тома Каулица.

Напомним, Кортни Кардашьян поделилась пикантными фото в объятиях любимого.

Ранее экс-невеста Владимира Кличко снялась в стильной фотосессии и рассказала о помощи Украине.