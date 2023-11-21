Герман Нєнов відреагував на хейт на адресу представниці України на Дитячому Євробаченні

Режисер-постановник Герман Нєнов. Фото: instagram.com/german.nenov/

Після перемоги на національному відборі Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2023", дев’ятирічна уродженка Івано-Франківської області Анастасія Димид зіткнулася з хейтом у мережі. Не дивлячись на талант співачки, дехто в соцмережі був не згодний з думкою журі.

Про це пише Інформатор-Україна.

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Креативний директор Національного відбору та режисер-постановник номера для Анастасії Демид, Германом Нєновим став на захист Анастасія і присоромив тих, хто випромінює хейт на адресу 9-річної дитини.

"Я думаю, що хейт, який з’явився в сторону Насті після її перемоги, показує напевне незрілість нашого суспільства. І, на жаль, нам ще треба йти до тих європейських цінностей, до яких ми прагнемо. Але, як показав той самий хейт, в нас багато дуже прогресивної адекватної аудиторії, яка вступилася за Настю. Це означає, що той прошарок суспільства, який почав цей необґрунтований хейт, значно менший, ніж загальна аудиторія", — говорить Нєнов в інтерв'ю виданню.

На думку режисера, багато людей, які це робили, вони навіть не є цільовою аудиторією конкурсу. Це був хейт заради хейту.

"Тому що люди, які дійсно розбираються в специфіці цього конкурсу, блогери, єврофани, вони дуже схвально відреагували на нашу пісню. А коли заходиш на сторінки людей, які пишуть хейт — це або якісь пусті сторінки, або люди, які взагалі ніколи не цікавились "Євробаченням", не розуміють, що потрібно цьому конкурсу. Ну, а взагалі мені здається, що хейтити 9-річну дитину — неприпустимо. Тому хай це буде на совісті тих, хто це робиив", — розповів Нєнов.

Костюми для представниці від України розробляла стилістка Катерина Беслик. Пошиттям займався Кирило Мірошніков. В номері буде спеціальний реквізит — чарівний жезл. Його виробляв відомий продакшн MU production, які нещодавно створювали костюм "Берегині Матері" для володарки титулу "Міс Україна Всесвіт", Ангеліни Усанової. Також цей продакшн працює з відомими зірками: Настею Каменських (NK), Олею Поляковою, Дзідзьо та іншими.

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