Герман Ненов отреагировал на хейт в адрес представительницы Украины на Детском Евровидении

Режиссер-постановщик Герман Ненов. Фото: instagram.com/german.nenov/

После победы на национальном отборе Детского песенного конкурса "Евровидение-2023" девятилетняя уроженка Ивано-Франковской области Анастасия Димид столкнулась с хейтом в сети. Несмотря на талант певицы, некоторые в соцсети были не согласны с мнением жюри.

Об этом пишет Информатор-Украина.

Читайте также:

Герман Ненов прокомментировал критику в адрес юной певицы

Креативный директор Национального отбора и режиссер-постановщик номера для Анастасии Демид, Герман Ненов встал на ее защиту и раскритиковал тех, кто решил хейтить 9-летнего ребенка.

"Я думаю, что хейт, появившийся в сторону Насти после ее победы, показывает вероятно незрелость нашего общества. И, к сожалению, нам еще нужно идти к тем европейским ценностям, к которым мы стремимся. Но, как показал тот же хейт, у нас много очень прогрессивной адекватной аудитории, которая вступилась за Настю. Это означает, что та прослойка общества, которая начала этот необоснованный хейт, значительно меньше, чем общая аудитория", — говорит Ненов в интервью изданию.

По мнению режиссера, многие люди, которые это делали, даже не являются целевой аудиторией конкурса. Это был хейт ради хейта.

"Потому что люди, действительно разбирающиеся в специфике этого конкурса, блогеры, еврофаны, они очень одобрительно отреагировали на нашу песню. А когда заходишь на страницы людей, пишущих хейт — это либо какие-то пустые страницы, либо люди, которые вообще никогда не интересовались "Евровидением", не понимают, что нужно этому конкурсу. Ну, а вообще мне кажется, что хейтить 9-летнего ребенка — недопустимо. Поэтому пусть это будет на совести тех, кто это делал", — рассказал Ненов.

Костюмы для представительницы Украины разрабатывала стилистка Екатерина Беслик. Пошивом занимался Кирилл Мирошников. В номере будет специальный реквизит — волшебный жезл. Его произвел известный продакшн MU production, недавно создававший костюм "Берегини Матери" для обладательницы титула "Мисс Украина Вселенная", Ангелины Усановой. Также этот продакшн работает с известными звездами: Настей Каменских (NK), Олей Поляковой, Дзидзьо и другими.

Напомним, Melovin объяснил, почему в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения".

Ранее мы писали, почему Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024".