Г'ю Джекман показав, як відволікається після розлучення

Актор Г'ю Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Актор Г’ю Джекман, який нещодавно розлучився, кидається в роботу та "розривається", намагаючись відволіктися від проблем в особистому житі. 55-річний актор і 67-річна Деборра-Лі Фернесс оголосили про своє розлучення у вересні після 27 років шлюбу.

Про це пише Daily Mail.

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Тепер голлівудський серцеїд готується зіграти роль Росомахи в майбутньому фільмі "Дедпул" — і вивчає свою наступну роль на Бродвеї.

"Г’ю повністю зосереджений на "Дедпулі 3" і набуває форми Росомахи. Це відволікає його від спілкування з колишньою та від побачень. Він радий повернутися до роботи і з радістю зосередиться на всьому цьому", — повідомив інсайдер та додав, що Г’ю не проти ідеї знову знайти кохання в майбутньому, але наразі не планує "гнатися за цим".

"Коли настає побачення, він із задоволенням занурюється в це, але його пріоритети інші, і він не женеться за новим коханням. Він хоче грати "Росомаху", працює над фільмами та придумує, коли б наступного разу зіграти на Бродвеї", — додає джерело.

Колишнє подружжя залишилося друзями, інсайдер додав, що Х'ю планує відзначити майбутній день народження своєї колишньої 30 листопада.

"Хоча вони, можливо, більше не закохані один в одного, між ними все ще існує зв’язок і любов, яка триватиме вічно. Він все ще збирається привітати її з днем народження. Вони будуть спілкуватися, коли це стосується їхніх дітей", — говорить джерело.

Інтерес до приватного життя Г’ю з'явився, коли пішли чутки, що він знову знайшов кохання після того, як опублікував свою фотографію, на якій він гуляв Центральним парком. Але інше джерело заперечило будь-які розмови про це і сказало: "Він був у парку зі своїм найкращим другом".

Г'ю та Деборра-Лі одружилися в 1996 році після того, як їхні шляхи перетнулися на зйомках Корреллі в 1995 році. Під час шлюбу вони усиновили двох дітей: сина Оскара і дочку Аву.

Джерело раніше повідомило, що Г’ю був у "траурі" після розлучення та дуже хотів повернутися до роботи, яка була припинена під час страйків у Голлівуді.

"У нього період затишшя, коли він все ще оплакує розрив, хоче зануритися в роботу, щоб відволіктися думками, радіє тому, що в майбутньому може розпочатися нове кохання", — сказало джерело.

Нагадаємо, стало відомо про вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман.

Раніше стало відомо, яке випробування зруйнувало шлюб Г’ю Джекмана.