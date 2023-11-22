Гью Джекман показал, как отвлекается после развода

Актер Хью Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Актер Хью Джекман развелся и, бросается в работу и "разрывается", пытаясь отвлечься от проблем в личной жизни. 55-летний актер и 67-летняя Деборра-Ли Фернесс объявили о своем разводе в сентябре после 27 лет брака.

Об этом пишет Daily Mail.

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Теперь голливудский сердцеед готовится сыграть роль Росомахи в будущем фильме "Дедпул" — и изучает свою следующую роль на Бродвее.

"Хью полностью сосредоточен на "Дедпуле 3" и мает тренируется для роли Росомахи. Это отвлекает его от общения с бывшей и от свиданий. Он рад вернуться к работе и с сосредоточится на всем этом", - сообщил инсайдер и добавил, что Х'ю не против идеи снова обрести любовь в будущем, но пока не планирует "гнаться за этим".

"Когда наступает свидание, он с удовольствием погружаеться в него, но его приоритеты другие, и он не гонится за новой любовью. Он хочет играть "Росомаху", работает над фильмами и придумывает, что бы в следующий раз сыграть на Бродвее", — добавляет источник.

Бывшие супруги остались друзьями, инсайдер добавил, что Хью планирует отметить предстоящий день рождения своей бывшей 30 ноября.

"Хотя они, возможно, больше не влюблены друг в друга, между ними все еще существует связь и любовь, которая будет продолжаться вечно. Он все еще собирается поздравить ее с днем рождения, и они будут разговаривать, когда это касается их детей", — говорит источник.

Интерес к частной жизни Хью появился, когда пошли слухи, что он снова обрел любовь после того, как опубликовал свою фотографию, на которой гуляет по Центральному парку. Но другой источник опроверг какие-либо разговоры об этом и сказал: "Он был в парке со своим лучшим другом".

Хью и Деборра-Ли поженились в 1996 году после того, как их пути пересеклись на съемках Коррелли в 1995 году. Во время брака они усыновили двоих детей: сына Оскара и дочь Аву.

Источник ранее сообщил, что Хью был в "трауре" после развода и очень хотел вернуться к работе, которая была приостановлена во время страйка в Голливуде.

"У него период затишья, когда он все еще оплакивает разрыв, хочет погрузиться в работу, чтобы отвлечься от мыслей, радуется тому, что в будущем может прийти новая любовь", — сказал источник.

Напомним, стало известно о впечатляющем пентхаузе, в котором теперь будет вести холостяцкую жизнь Хью Джекман.

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