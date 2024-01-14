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"Glory to the Heroes" — у Капітолії показали документальний фільм про Україну

14 січня 2024 10:49
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
"Glory to the Heroes" — у Капітолії показали документальний фільм про Україну
Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Поле бою у Бахмуті, звільнення Харківщини, повністю зруйновані міста Донеччини та свідчення українців, які були у полоні — це все про фільм "Glory to the Heroes" авторства французького філософа, журналіста та документаліста Бернара-Анрі Леві. Документальну кінострічку показали в американському Капітолії.

У глядацькій залі — конгресмени, делегація та чимало представників української громади. 

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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Головний меседж фільму — адресувати капітолійському пагорбу історичні події, свідками яких ми нині є. Про це каже перед переглядом сам автор — філософ та журналіст Бернар-Анрі Леві, і додає, що Україна нині бореться за весь світ і потребує допомоги як ніколи.

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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE

"Я витратив тижні, місяці, щоб показати цю боротьбу за незалежність, боротьбу за весь світ. Важливо розуміти, що кордони цивілізованого світу нині в Україні – під Бахмутом, у Запоріжжі та на всій лінії фронту. За нього нині українці платять кровʼю, а просять за це лише грошей, допомоги та амуніції", — каже філософ Бернар-Анрі Леві.

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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE
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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE

"Ми маємо бути разом і бути впевненими, що Україна отримає всю допомогу від Сполучених Штатів для того, щоб перемогти", — додав він.

Конгресмен демократ Джим Коста, виступаючи перед аудиторією, наголошує, що фільм показує боротьбу за демократію наживо, яка зараз, у наш час, відбувається у найбільшій країні Європи і вчергове наголошує на найважливішому: "Ми маємо дати Україні всю потрібну допомогу. Україна бореться за майбутнє і ми маємо боротись з нею разом". 

"Це кіно про Героїв, які у наш час виборюють право жити у демократичній державі", – каже перед переглядом у відеозверненні міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба.

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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE

Урядовець дякує за надану допомогу від Сполучених Штатів та закликає продовжувати підтримувати Україну надалі. 

У фільмі — передова лінія фронту, інтерв'ю з українськими військовими, їх побут, свідчення українців, які показують підвал, де були у полоні у Чернігівській області, стіна, де вишкрябані імена людей, які помирали у тому підвалі. Також уривки розмов із російськими військовими та російськими в'язнями, які відверто говорять, що їх відсилають як гарматне м'ясо на фронт воювати в Україну без жодної підготовки. Таких — 80 відсотків, каже російський військовий. 

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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE

"Кіно було дуже сильне! Я багато бачив фільмів, але нічого схожого на цей. Він андерграундний, автор показує бої, які ведуться у реальному часі. Фільм несе багато сенсів для всіх нас. Цей фільм потрібно показати нашим колегам, членам Конгресу, який зупинив процес фінансування України. Вони мали б побачити цю боротьбу українських жінок та чоловіків за незалежність та демократію", — каже конгресмен Джон Гараменді

Цитуючи автора фільму, посол України у США Оксана Маркарова каже, що кордон між цивілізацією і варварством сьогодні проходить в Україні. І ми всі разом маємо цей кордон захистити: кожен зі своїми можливостями. 

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Показ фільму в Капітолії. Фото: Уляна Бойчук/ Новини.LIVE

"Леві сказав дуже влучно, що питання про допомогу Україні має вирішуватись не тижнями чи місяцями, а дням. Тому з нашого боку, такі події, як сьогодні, і щоденно ми всі робимо — громада українська сьогодні тут, лідери громади були присутні, — практично щодня зв'язуються із своїми конгресменами та сенаторами і дуже наполегливо говорять, що допомога Україні потрібна була вчора", — каже посол України у США Оксана Маркарова. 

До слова, окрім Конгресу, фільм також планують показати громаді Нью-Йорка. 

Нагадаємо, що Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярда доларів.

Також ми писали, що Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакета в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.

США
Конгрес
фільм
війна в Україні

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