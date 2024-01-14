"Glory to the Heroes" — в Капитолии показали документальный фильм об Украине

Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Поле боя в Бахмуте, освобождение Харьковщины, полностью разрушены города Донетчины и свидетельства украинцев, которые были в плену — это все о фильме "Glory to the Heroes" авторства французского философа, журналиста и документалиста Бернара-Анри Леви. Документальную киноленту показали в американском Капитолии.

В зрительном зале — конгрессмены, делегация и многие представители украинской общины.

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Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Главный месседж фильма — адресовать капитолийскому холму исторические события, свидетелями которых мы сейчас являемся. Об этом говорит перед просмотром сам автор — философ и журналист Бернар-Анри Леви, и добавляет, что Украина сейчас борется за весь мир и нуждается в помощи как никогда.

Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Я потратил недели, месяцы, чтобы показать эту борьбу за независимость, борьбу за весь мир. Важно понимать, что границы цивилизованного мира сейчас в Украине — под Бахмутом, в Запорожье и на всей линии фронта. За него сейчас украинцы платят кровью, а просят "за это только денег, помощи и амуниции", — говорит философ Бернар-Анри Леви.

Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Мы должны быть вместе и быть уверены, что Украина получит всю помощь от Соединенных Штатов для того, чтобы победить", — добавил он.

Конгрессмен демократ Джим Коста, выступая перед аудиторией, отмечает, что фильм показывает борьбу за демократию вживую, которая сейчас, в наше время, происходит в крупнейшей стране Европы и в очередной раз отмечает самое важное: "Мы должны дать Украине всю нужную помощь. Украина борется за будущее и мы должны бороться с ней вместе".

"Это кино о Героях, которые в наше время борются за право жить в демократическом государстве", — говорит перед просмотром в видео обращении министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба.

Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Чиновник благодарит за оказанную помощь от Соединенных Штатов и призывает продолжать поддерживать Украину в дальнейшем.

В фильме — передовая линия фронта, интервью с украинскими военными, их быт, свидетельства украинцев, показывающих подвал, где находились в плену в Черниговской области, стена, где выцарапаны имена умирающих в том подвале людей. Также отрывки разговоров с российскими военными и российскими заключенными, откровенно говорящими, что их отсылают как пушечное мясо на фронт воевать в Украину без всякой подготовки. Таких — 80 процентов, говорит российский военный.

Показ фильма в Капитолии. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Кино было очень сильное! Я много видел фильмов, но ничего похожего на этот. Он андерграундный, автор показывает бои, которые ведутся в реальном времени. Фильм несет много смыслов для всех нас. Этот фильм нужно показать нашим коллегам, членам Конгресса, который остановил процесс финансирования Украины. Они должны увидеть эту борьбу украинских женщин и мужчин за независимость и демократию", — говорит конгрессмен Джон Гараменди

Цитируя автора фильма, посол Украины в США Оксана Маркарова говорит, что граница между цивилизацией и варварством сегодня идет в Украине. И мы все вместе должны эту границу защитить: каждый со своими возможностями.

Показ фильма в Капитолии. Фото: Ульяна Бойчук/ Новости.

"Леви сказал очень точно, что вопрос о помощи Украине должен решаться не неделями или месяцами, а днями. Поэтому с нашей стороны, такие события, как сегодня, и ежедневно мы все делаем — украинская община сегодня здесь, лидеры общины присутствовали, — практически каждый день связываются со своими конгрессменами и сенаторами и очень настойчиво говорят, что помощь Украине нужна была вчера", — говорит посол Украины в США Оксана Маркарова.

К слову, кроме Конгресса фильм также планируют показать общине Нью-Йорка.

Напомним, что Конгресс США и Белый дом думают над тем, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 млрд долларов.

Также мы писали, что Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.