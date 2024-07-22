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Голлівудські зірки відреагували на рішення Байдена зняти свою кандидатуру з виборів

22 липня 2024 09:15
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Роберт Де Ніро, Барбра Стрейзанд та інші зірки підтримали важливе рішення Джо Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, 21 липня, президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах. Рішення 81-річного Байдена підтримали чимало знаменитостей в Голлівуді. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Байден підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Дональда Трампа, кандидата Республіканської партії. 

Серед активних зіркових прихильників демократів рішення Байдена було широко оцінено. Актор Роберт Де Ніро, відвертий критик Дональда Трампа та оповідач однієї з передвиборчих реклам Байдена, сказав що відчуває "повагу, захоплення та прихильність" до Байдена за його рішення.

"У акті хитрої політики та самовідданого патріотизму Джо Байден відступає, щоб розчистити шлях для іншого демократа, щоб стати президентом, ому що для нашої країни немає нічого важливішого, ніж перемогти Дональда Трампа на виборах. З повагою, захопленням і прихильністю дякую вам, пане президенте", — сказав 80-річний актор.

Роберт Де Ніро
Американський актор Роберт Де Ніро. Фото: Reuters

 

Ведучий ток-шоу та комік Джон Стюарт, який раніше критикував небажання Байдена розглянути питання про відмову участі в президентських виборах, відреагував одним словом: "Легенда".

 

Співачка, акторка Барбра Стрейзанд, якій у квітні виповнилось 82 роки, написала в соцмережі X, що "американці повинні бути вдячні за його (Джо Байдена. — Ред.) підтримку нашої демократії".

Барбра Стрейзанд про Байдена
Барбра Стрейзанд підтримала Джо Байдена. Скриншот: /BarbraStreisand

Гумористка Кеті Гріффін, якій погрожували вбивством за критику Трампа, написала: "Давайте творити історію! Нарешті". Актор із "Зоряного шляху" Джордж Такеї назвав Байдена "порядною почесною людиною, надзвичайно успішним президентом і патріотом" і закликав людей об’єднатися за Гарріс, щоб перемогти Трампа.

Акторка Джеймі Лі Кертіс заявила, що щиро підтримала рішення Байдена та схвалила пропозицію Гарріс. 

"Їй довіряють, вона є запеклим захисником прав жінок і кольорових людей, і її послання — надія та єдність для Америки у її час великого національного розколу", — зазначила 65-річна зірка.

Джеймі Лі Кертіс підтримала Гарріс
Джеймі Лі Кертіс підтримала Камалу Гарріс. Скриншот: Instagram/jamieleecurtis

Нагадаємо, раніше ми писали, що спікер Конгресу США Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку. Також ми розповідали, що Дональд Трамп прокоментував вихід Байдена з президентських перегонів.

Джо Байден вибори Голлівуд актори закордонні зірки

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