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Голливудские звезды отреагировали на решение Байдена снять свою кандидатуру с выборов

22 июля 2024 09:15
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Роберт Де Ниро, Барбра Стрейзанд и другие звезды поддержали важное решение Джо Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Накануне 21 июля президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках. Решение 81-летнего Байдена поддержало немало знаменитостей в Голливуде.

Об этом сообщает The Guardian.

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Байден поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Дональда Трампа, кандидата Республиканской партии.

Среди активных звездных поклонников демократов решение Байдена было широко оценено. Актер Роберт Де Ниро, откровенный критик Дональда Трампа и рассказчик одной из предвыборных реклам Байдена, сказал, что чувствует "уважение, восхищение и приверженность" Байдену за его решение.

"В акте хитрой политики и самоотверженного патриотизма Джо Байден отступает, чтобы расчистить путь для другого демократа, чтобы стать президентом, потому что для нашей страны нет ничего важнее, чем победить Дональда Трампа на выборах. С уважением, восхищением и благосклонностью благодарю вас, господин президент", — сказал 80-летний актер.

Роберт Де Ниро
Американский актер Роберт Де Ниро. Фото: Reuters

Ведущий ток-шоу и комик Джон Стюарт, ранее критиковавший нежелание Байдена рассмотреть вопрос об отказе участия в президентских выборах, отреагировал одним словом: "Легенда".

Певица, актриса Барбра Стрейзанд, которой в апреле исполнилось 82 года, написала в соцсети X, что "американцы должны быть благодарны за его (Джо Байдена. — Ред.) поддержку нашей демократии".

Барбра Стрейзанд о Байдене
Барбра Стрейзанд поддержала Джо Байдена. Скриншот: /BarbraStreisand

Юмористка Кэти Гриффин, которой угрожали убийством за критику Трампа, написала: "Давайте творить историю! Наконец-то". Актер из "Звездного пути" Джордж Такеи назвал Байдена "порядочным почетным человеком, чрезвычайно успешным президентом и патриотом" и призвал людей объединиться за Харрис, чтобы победить Трампа.

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что искренне поддержала решение Байдена и одобрила предложение Харрис.

"Ей доверяют, она является ярым защитником прав женщин и цветных людей, и ее послание —- надежда и единство для Америки в ее время большого национального раскола", — отметила 65-летняя звезда.

Джейми Ли Кертис поддержала Гаррис
Джейми Ли Кертис поддержала Камалу Харрис. Скриншот: Instagram/jamieleecurtis

Напомним, ранее мы писали, что спикер Конгресса США Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Также мы рассказывали, что Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки.

Джо Байден выборы Голливуд актеры зарубежные звезды

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