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Гурт ABBA продовжує заробляти на успіху мюзіклу Mamma Mia

7 січня 2024 15:14
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Гурт ABBA продовжує заробляти на успіху мюзіклу "Mamma Mia"
Гурт ABBA. Фото: instagram.com/abba
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Музиканти легендарного гурту ABBA отримали гонорар понад 1 мільйон доларів завдяки мюзіклу Mamma Mia, якому вже 25 років. 

Про це пише The Guardian

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Бенні Андерссон, якому зараз 77 років, і Бйорн Ульвеус, якому 78, заснували гурт ABBA у 1972 році, зараз його успіх працює на них. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музиканти у 2023 році отримали майже 1,27 мільйона доларів завдяки успіху мюзиклу "Mamma Mia,  який останні роки активно адаптували як на сцені, так і в кіно.

 

Гурт ABBA зараз. Фото: Ian West/PA

Дивіденди артисти отримали за мюзикл від компанії Littlestar — загалом за 2023 рік вони отримали близько 7,25 мільйона доларів як дохід від постановок і музичні гонорари.

 

За час існування та активної творчості, з’явилася величезна кількість хітів гурту — Dancing Queen, Fernando, Take a Chance on Me і багато інших.

 

Мюзикл Mamma Mia світ вперше побачив у 1999 році, і він заснований на піснях ABBA. Спектаклі і зараз грають по всьому світу, зокрема в Європі, Австралії та США. На основі мюзікла знято фільми. 

 

Причому виручку компанія музикантів отримує від відтворення мюзиклу місцевою мовою, і навіть від аматорських версій.

З моменту дебюту Mamma Mia подивилося понад 65 мільйонів осіб у 440 містах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер музикант легендарного гурту ABBA

Також ми повідомляли, що гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції.

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