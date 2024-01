Гурт ABBA продовжує заробляти на успіху мюзіклу "Mamma Mia"

Гурт ABBA. Фото: instagram.com/abba

Музиканти легендарного гурту ABBA отримали гонорар понад 1 мільйон доларів завдяки мюзіклу Mamma Mia, якому вже 25 років.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Успіх на десятиліття

Бенні Андерссон, якому зараз 77 років, і Бйорн Ульвеус, якому 78, заснували гурт ABBA у 1972 році, зараз його успіх працює на них.

Музиканти у 2023 році отримали майже 1,27 мільйона доларів завдяки успіху мюзиклу "Mamma Mia, який останні роки активно адаптували як на сцені, так і в кіно.

Гурт ABBA зараз. Фото: Ian West/PA

Дивіденди артисти отримали за мюзикл від компанії Littlestar — загалом за 2023 рік вони отримали близько 7,25 мільйона доларів як дохід від постановок і музичні гонорари.

За час існування та активної творчості, з’явилася величезна кількість хітів гурту — Dancing Queen, Fernando, Take a Chance on Me і багато інших.

Мюзикл Mamma Mia світ вперше побачив у 1999 році, і він заснований на піснях ABBA. Спектаклі і зараз грають по всьому світу, зокрема в Європі, Австралії та США. На основі мюзікла знято фільми.

Причому виручку компанія музикантів отримує від відтворення мюзиклу місцевою мовою, і навіть від аматорських версій.

З моменту дебюту Mamma Mia подивилося понад 65 мільйонів осіб у 440 містах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер музикант легендарного гурту ABBA.

Також ми повідомляли, що гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції.