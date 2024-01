Группа ABBA продолжает зарабатывать на успехе мюзикла "Mamma Mia"

Группа ABBA. Фото: instagram.com/abba

Музыканты легендарной группы ABBA получили гонорар более 1 миллиона долларов благодаря мюзиклу "Mamma Mia", которому уже 25 лет.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Успех на десятилетия

Бенни Андерссон, которому сейчас 77 лет, и Бьерн Ульвеус, которому 78, основали группу ABBA в 1972 году, сейчас ее успех работает на них.

Музыканты в 2023 году получили почти 1,27 миллиона долларов благодаря успеху мюзикла "Mamma Mia", который в последние годы активно адаптировали как на сцене, так и в кино.

Группа ABBA сейчас. Фото: Ian West/PA

Дивиденды артисты получили за мюзикл от компании Littlestar – всего за 2023 год они получили около 7,25 миллиона долларов как доход от постановок и музыкальные гонорары.

За время существования и активного творчества появилось огромное количество хитов группы – Dancing Queen, Fernando, Take a Chance on Me и многие другие.

Мюзикл "Mamma Mia" мир впервые увидел в 1999 году, он основан на песнях ABBA. Спектакли и сейчас ставят по всему миру, в частности, в Европе, Австралии и США. На основе мюзикла сняты фильмы.

Причем выручку компания музыкантов получает от воспроизведения мюзикла на разных языках, а также от любительских версий.

С момента дебюта, "Mamma Mia" посмотрело более 65 миллионов человек в 440 городах.

Напомним, ранее мы писали, что скончался музыкант легендарной группы ABBA.

Также мы сообщали, что гитарист группы ABBA поддержал украинцев у здания парламента Швеции.