Гурт Антитіла відмовив захиснику, який втратив зір під Бахмутом — деталі скандалу

Український гурт "Антитіла" у Сіднеї. Фото: Instagram гурту "Антитіла"

Відомий український гурт "Антитіла" потрапив у серйозний скандал, який пов’язаний з військовим. Так, один з учасників колективу не дозволив воїну ЗСУ, який втратив зір на фронті, взяти пісню "Фортеця Бахмут" для його відео про війну.

Про це захисник Віталій Верес повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Український захисник на ім’я Віталій Верес розповів про те, що він хотів показати на публіку найголовнішу битву під Бахмутом, де він втратив зір. Щоб це відео не було нецікавим, він вирішив прикріпити до нього пісню гурту "Антитіла" під назвою "Фортеця Бахмут".

Воїн ЗСУ звернувся до співзасновника колективу Сергія Вусика, щоб попросити дозволу, але він грубо відмовив. Сергій поцікавився, чому він повинен дозволити чоловікові використати пісню.

"Друзі, хочу поділитися з вами ситуацією, яка мене дуже-дуже вразила… Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя — битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення, і про мою подальшу історію і шлях. У пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Написавши Сергію Вусику про дозвіл використати цей трек у нашому відео, я отримав шокуючу відповідь", — зазначив військовий.

Звернення Віталія Вереса щодо ситуації з гуртом "Антитіла". Фото: скриншот з Instagram

Далі чоловік показав скриншот листування із Сергієм Вусиком, де він намагається пояснити, чому він хоче взяти цю пісню.

Листування Віталія Вереса зі співзасновником гурту "Антитіла" Сергієм Вусиком. Фото: скриншот з Instagram

Коментар гурту "Антитіла" щодо скандалу

Пізніше український колектив, все ж таки, дав свій коментар стосовно цієї ситуації. З офіційної сторінки гурту залишили коментар під відео військового, зазначивши, що сталася жахлива помилка, і попросивши його відповісти.

Коментар гурту "Антитіла" щодо скандалу. Фото: скриншот з Instagram

Також на самій сторінці з’явилося і звернення самого співзасновника Сергія Вусика, який, власне, і відмовив військовому.

Звернення Сергія Вусика до воїна ЗСУ Віталія Вереса. Фото: скриншот з Instagram

Він заявив, що намагався зв’язатися з воїном, але той не відповідає йому. Учасник гурту "Антитіла" зазначив, що він не хотів образити чоловіка.

Що робить гурт "Антитіла" під час війни

На початку повномасштабної війни в Україні гурт "Антитіла" приєднався до лав ЗСУ і відправився на передову. Втім, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний віддав гурту наказ повертатися з фронту, але колектив продовжує перебувати у складі територіальної оборони.

Гурт "Антитіла" у складі ЗСУ. Фото: Instagram гурту "Антитіла"

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