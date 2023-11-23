Группа Антитела отказала защитнику, который потерял зрение под Бахмутом — детали скандала

Украинская группа "Антитела" в Сиднее. Фото: Instagram группы "Антитела"

Известная украинская группа "Антитела" попала в серьезный скандал, связанный с военным. Так, один из участников коллектива не разрешил воину ВСУ, который потерял зрение на фронте, взять песню "Фортеця Бахмут" для его видео о войне.

Об этом защитник Виталий Верес сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Громкий скандал с группой "Антитела"

Украинский защитник по имени Виталий Верес рассказал о том, что он хотел показать на публику самое главное сражение под Бахмутом, где он потерял зрение. Чтобы это видео не было неинтересным, он решил прикрепить к нему песню группы "Антитела" под названием "Фортеця Бахмут".

Воин ВСУ обратился к соучредителю коллектива Сергею Вусыку, чтобы попросить разрешения, но он грубо отказал. Сергей поинтересовался, почему он должен позволить мужчине использовать песню.

"Друзья, хочу поделиться с вами ситуацией, которая меня очень поразила… Мы вдохновились создать видео о самой главной битве моей жизни — битве под Бахмутом. О том, как я получил ранение, и о моей дальнейшей истории и пути. В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" — "Фортеця Бахмут". Написав Сергею Вусыку о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил шокирующий ответ", — отметил военный.

Обращение Виталия Вереса касательно ситуации с группой "Антитела". Фото: скриншот из Instagram

Затем мужчина показал скриншот переписки с Сергеем Вусыком, где он пытается объяснить, почему он хочет взять эту песню.

Переписка Виталия Вереса с соучредителем группы "Антитела" Сергеем Вусыком. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий группы "Антитела" по поводу скандала

Позже украинский коллектив все же дал свой комментарий касательно этой ситуации. С официальной страницы группы оставили комментарий под видео военного, отметив, что произошла ужасная ошибка, и попросив его ответить.

Комментарий группы "Антитела" по поводу скандала. Фото: скриншот из Instagram

Также на самой странице появилось и обращение самого Сергея Вусыка, который, собственно, и отказал военному.

Обращение Сергея Вусыка к воину ВСУ Виталию Вересу. Фото: скриншот из Instagram

Он заявил, что пытался связаться с воином, но тот не отвечает ему. Участник группы "Антитела" отметил, что он не хотел обидеть мужчину.

Что делает группа "Антитела" во время войны

В начале полномасштабной войны в Украине группа "Антитела" присоединилась к рядам ВСУ и отправилась на передовую. Впрочем, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал группе приказ возвращаться с фронта, но коллектив продолжает находиться в составе территориальной обороны.

Группа "Антитела" в составе ВСУ. Фото: Instagram группы "Антитела"

Напомним, мы писали о том, что украинская группа "Антитела" переделала легендарный "Щедрик".

Ранее мы рассказывали о том, что группа "Антитела" чуть не попала в ДТП из-за покушения на убийство.

Также мы сообщали о том, что известная группа "Антитела" открыла собственный музей во Львове.