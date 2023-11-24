Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив чуттєвий дует разом з TAYANNA

Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та співачка TAYANNA. Фото: менеджмент гурту.

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ разом з TAYANNA презентувати нову дуетну роботу. "А ти...". Пісня уособлює внутрішню сповідь двох людей про почуття сильної прив'язаності й бою між бажанням і страхом у стосунках.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Пісня народилася два роки тому

Пісня народилась два роки тому, у 2021 році. TAYANNA зателефонувала лідеру гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і сказала, що є чудова пісня і вона дуже гарно розкриється у дуеті.

"Ми довго працювали над нею, зробили саунд разом з Артуром Данієляном та записали "демку", а потім трохи відклали її, адже в обох були насичені концертні графіки", — ділиться лідер колективу Сергій Танчинець.

Бажання бути з кимось, але водночас і страх зануритися повністю у відносини — прослідковується впродовж усієї пісні.

"Я плакала, коли написала ці рядки. Як і багато інших пісень, ця пісня мені, в якийсь момент, "прийшла". Я просто підійшла до фортепіано, будучи у відносинах, де людина грала роль, а не була собою, і всі почуття вилились у цю пісню. Це саме той випадок, коли одночасно народжуються і слова, і музика. Я одразу знала, що пісня має бути дуетна, і дуже дякую Сергію, що він погодився", — розповіла TAYANNA.

Минуло більше двох років від моменту задуму до запису вокалу TAYANNA на студії

"За один дубль все було зроблено. Це був ідеальний запис", — ділиться саундпродюсер.

"А ти…" — нестандартна для українського шоу-бізнесу робота, адже вона немає поділу на куплети та приспів:

"Я вважаю: чим більше нестандартна пісня — тим більш цікавіше вона звучить. І саме тому, більше людей її зрозуміють, відчують і пропустять через свої серця. І, можливо, це одна з кращих дуетних пісень українського шоу-бізнесу", — говорить Сергій.

"Ламаємо стереотипи!", — додає TAYANNA.

Кліп на пісню "А ти.." відзняв режисер Влад Разіховський, і це їхня 10-та, ювілейна робота з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Зйомки планувались за кордоном, але через погіршенням стану здоровʼя Сергія Танчинця довелось перенести, а потім й зовсім відмовитись від поїздки.

"Мені захотілось зняти цей кліп у дуже красивих й атмосферних місцях Ісландії. Ми власне були у благодійному європейському турі, по закінченню якого планували зняти кліп. Купили квитки, забронювали готель і зробили все, щоб зйомки пройшли легко й результативно. Але, на жаль, здоров'я підвело. Не закінчивши європейську частину туру, я повернувся на лікування в Україну. Ми переносили багато разів, думали як все ж зняти, але йде другий рік, коли ця пісня лежить на полиці "невидане", а ми не могли вже чекати. І тому, ми вирішили зняти кліп у Києві. Але в Ісландії ми обов'язково ще щось знімемо!", — коментує Сергій Танчинець.

Хоча плани змінились, але це не вплинуло на враження від процесу та результату кліпу "А ти...".

"Атмосфера на знімальному майданчику була дуже затишна! Найбільше враження завжди залишають люди на майданчику. І я хочу подякувати нашим з Сергієм командам, які доклали величезні зусилля, щоб все було так, як ви можете побачити на екрані. Мені було дуже приємно працювати і я реально розслабилась у цьому процесі, отримала задоволення і познайомилась з чудовими людьми", — коментує TAYANNA.

Шанувальники також матимуть можливість вперше почути живе виконання цієї пісні разом з TAYANNA та інших хітів на великому сольному концерті гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, який відбудеться 16 грудня у STEREO PLAZA в столиці.

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