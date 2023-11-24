Группа БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ выпустила чувственный дуэт вместе с TAYANNA

Лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и певица TAYANNA. Фото: менеджмент группы.

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вместе с TAYANNA презентовать новую дуэтную работу. "А ти...". Песня олицетворяет внутреннюю исповедь двух людей о чувстве сильной привязанности и бое между желанием и страхом в отношениях.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

Песня родилась два года тому назад

Песня родилась два года назад, в 2021 году. TAYANNA позвонила лидеру группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и сказала, что есть отличная песня и она очень хорошо раскроется в дуэте.

"Мы долго работали над ней, сделали саунд вместе с Артуром Даниеляном и записали "демку", а потом немного отложили ее, ведь у обоих были насыщенные концертные графики", — делится лидер коллектива Сергей Танчинец.

Желание быть с кем-то, но в то же время и страх погрузиться полностью в отношения — прослеживается на протяжении всей песни.

"Я плакала, когда написала эти строки. Как и многие другие песни, эта песня мне, в какой-то момент, "пришла". Я просто подошла к фортепиано, будучи в отношениях, где человек играл роль, а не был собой, и все чувства вылились в эту песню. Это именно тот случай, когда одновременно рождаются и слова, и музыка. Я сразу знала, что песня должна быть дуэтная, и большое спасибо Сергею, что он согласился", — рассказала TAYANNA.

Прошло более двух лет с момента идеи до записи вокала TAYANNA на студии

"За один дубль все было сделано. Это была идеальная запись", — делится саундпродюсер.

"А ти…" — нестандартная для украинского шоу-бизнеса работа, ведь у нее нет разделения на куплеты и припев:

"Я считаю: чем больше нестандартная песня — тем интереснее она звучит. И именно поэтому, больше людей ее поймут, почувствуют и пропустят через свои сердца. И, возможно, это одна из лучших дуэтных песен украинского шоу-бизнеса", — говорит Сергей.

"Ломаем стереотипы! ", — добавляет TAYANNA.

Клип на песню "А ти.." снял режиссер Влад Разиховский, и это их 10-я, юбилейная работа с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Съемки планировались за границей, но из-за ухудшения состояния здоровья Сергея Танчинца пришлось перенести, а потом и вовсе отказаться от поездки.

"Мне захотелось снять этот клип в очень красивых и атмосферных местах Исландии. Мы были в благотворительном европейском туре, по окончании которого планировали снять клип. Купили билеты, забронировали отель и сделали все, чтобы съемки прошли легко и результативно. Но, к сожалению, здоровье подвело. Не закончив европейскую часть тура, я вернулся на лечение в Украину. Мы переносили много раз, думали как все же снять, но идет второй год, когда эта песня лежит на полке "неизданное", а мы не могли уже ждать. И поэтому мы решили снять клип в Киеве. Но в Исландии мы обязательно еще что-то снимем!", – прокомментировал Сергей Танчинец.

Хотя планы изменились, это не повлияло на впечатление от процесса и результата клипа "А ти...".

"Атмосфера на съемочной площадке была очень уютная! Наибольшее впечатление всегда оставляют люди на площадке. И я хочу поблагодарить наши с Сергеем команды, которые приложили огромные усилия, чтобы все было так, как вы можете увидеть на экране. Мне было очень приятно работать и я реально расслабилась в этом процессе, получила удовольствие и познакомилась с замечательными людьми", — комментирует TAYANNA.

Поклонники также смогут впервые услышать живое исполнение этой песни вместе с TAYANNA и других хитов на большом сольном концерте группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, который состоится 16 декабря в STEREO PLAZA в столице.

Напомним, певица KOLA в новом клипе бросила вызов гравитации.

Ранее певец ELNEO посвятил новый клип погибшему другу из Мариуполя.