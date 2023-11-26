Гурт Destiny's Child об'єднався заради прем'єри фільму Бейонсе — фото

Співачка Бейонсе на прем'єрі свого фільму. Фото: Instagram/beyonce

Американська співачка Бейонсе привернула увагу Голлівуду, коли провела закриту світову прем’єру свого фільму-концерту "Відродження: фільм Бейонсе" в театрі Семюела Голдвіна в Беверлі-Гіллз. Вперше за тривалий час всі п’ятеро учасниць легендарного гурту Destiny's Child, з якого почала свою кар’єру артистка, об’єдналися на одному заході.

Про це пише видання People.

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Деталі прем’єри трималися в таємниці. Бейонсе була в сукні від італійської модельєрки Донателли Версаче.

Серед зіркових гостей прем’єри - Ліззо, Джанель Моне та колишні колеги Бейонсе по групі Destiny’s Child, зокрема Келлі Роуленд і Мішель Вільямс. Також були присутні зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі, Ава ДюВерней, Тайлер Перрі, Ісса Рей та інші знаменитості.

Модель Вінні Гарлоу. Фото: People

Фільм, який документує її світове турне Renaissance, вийде в США 1 грудня. В цей день відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом — альбом Renaissance Бейонсе присвятила своєму покійному двоюрідному брату Джонні (вона називає його дядьком Джонні), який помер від хвороби, пов’язаної зі СНІДом.

Нагадаємо раніше ми писали, як Бейонсе відгуляла свій 42-й день народження. Також ми розповідали, що Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від українського бренду FROLOV.