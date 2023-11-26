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Группа Destiny's Child объединилась ради премьеры фильма Бейонсе — фото

26 ноября 2023 20:37
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Стас Кожушко
Редактор
Группа Destiny's Child объединилась ради премьеры фильма Бейонсе — фото
Певица Бейонсе на премьере фильма. Фото: Instagram/beyonce
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Бейонсе привлекла внимание Голливуда, когда провела закрытую мировую премьеру своего фильма-концерта "Возрождение: фильм Бейонсе" в театре Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз. Впервые за долгое время все пятеро участниц легендарной группы Destiny's Child, с которой начала свою карьеру артистка, объединились на одном мероприятии.

Об этом пишет издание People.

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Детали премьеры держались в секрете. Бейонсе была в платье от итальянского модельера Донателлы Версаче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Среди звездных гостей премьеры — Лиззо, Джанель Моне и бывшие коллеги Бейонсе по группе Destiny's Child, в том числе Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Также присутствовали звезда "Русалочки" Холли Бейли, Ава ДюВерней, Тайлер Перри, Исса Рэй и другие знаменитости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель Винни Харлоу. Фото: People

Фильм, документирующий ее мировое турне Renaissance, выйдет в США 1 декабря. В этот день отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом — альбом Renaissance Бейонсе посвятила своему покойному двоюродному брату Джонни (она называет его дядей Джонни), умершим от болезни, связанной со СПИДом.

Напомним ранее мы писали, как Бейонсе отыграла свой 42-й день рождения. Также мы рассказывали, что Бейонсе ошеломила нарядами-трансформерами от украинского бренда FROLOV.

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