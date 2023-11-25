Я не супер людина: Андре Тан дав поради українцям

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Масовану атаку "шахедів" окупантів на столицю активно обговорювали знаменитості у своїх соцмережах. Дизайнер Андре Тан у своєму стилі порозмірковував, чи можуть українці завжди бути сильними.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах 41-річного модельєра.

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Розмірковування Андре Тана

На думку Андрія Тищенка (справжнє ім’я дизайнера) українці не можуть бути завжди сильними, навіть в критичних ситуаціях.

"Ми не можемо бути сильними постійно, в усіх ситуаціях. Ми не люди Х, не маємо супер здібностей, які б дозволили нам у будь-який момент свого життя одягти свій супер костюм і з усім справитись. Я визнаю — я не супер людина, мені так само як і усім боляче чути про вибухи, мені страшно. Я іноді не знаю куди рухатися, що робити, іноді хочеться просто зачинитися в собі, іноді навпаки добре так виговоритися близькій людині", — заявив Андре Тан.

Дизайнер запевняє, що це абсолютно нормально. Як і бути вразливими, втомлюватися, ображатися, злитися, помилятися та потребувати допомоги. Модельєр також згадав один зі шкільних предметів та дав поради українцям.

"Фізика підтверджує: тверді матеріали зазвичай не міцні, а крихкі. А міцні матеріали зазвичай не тверді, а м’які. Дозвольте собі бути неідеальними, і не всесильними. Не цурайтеся бути просто людиною", — підсумував дизайнер, який зараз живе за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто не повернув Андре Тану велику суму грошей. Також ми розповідали, як Андре Тан студентом ледь не спалив гуртожиток.