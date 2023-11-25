Я не супер человек: Андре Тан дал советы украинцам

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Массированную атаку "шахедов" оккупантов на столицу активно обсуждали знаменитости в своих соцсетях. Дизайнер Андре Тан в своем стиле поразмышлял, могут ли украинцы всегда быть сильными.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях 41-летнего модельера.

Читайте также:

Рассуждение Андре Тана

По мнению Андрея Тищенко (настоящее имя дизайнера), украинцы не могут быть всегда сильными, даже в критических ситуациях.

"Мы не можем быть сильными постоянно, во всех ситуациях. Мы не люди Х, у нас нет супер способностей, которые позволили бы нам в любой момент своей жизни одеть свой супер костюм и со всем справиться. Я признаю — я не супер человек, мне так же, как и всем больно слышать о взрывах, мне страшно. Я иногда не знаю куда двигаться, что делать, иногда хочется просто закрыться в себе, иногда наоборот хорошо так выговориться близкому человеку", — заявил Андре Тан.

Дизайнер уверяет, что это совершенно нормально. Как и быть уязвимыми, уставать, обижаться, злиться, ошибаться и нуждаться в помощи. Модельер также упомянул один из школьных предметов и дал советы украинцам.

"Физика подтверждает: жесткие материалы обычно не прочные, а хрупкие. А прочные материалы обычно не жесткие, а мягкие. Позвольте себе быть неидеальными, и не всесильными. Не сторонитесь быть просто человеком", — подытожил дизайнер, который сейчас живет за границей.

Напомним, ранее мы писали, кто не вернул Андре Тану большую сумму денег. Также мы рассказывали, как Андре Тан студентом едва не сжег общежитие.