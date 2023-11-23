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Як за 15 років змінилися головні зірки ситкому "Леся + Рома"

23 листопада 2023 21:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими стали зірки серіалу Леся+Рома за 15 років — що про них зараз відомо
Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков у ситкомі "Леся + Рома". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

У 2009 році на телеканалі ICTV вийшов перший україномовний комедійний телесеріал "Леся+Рома", а з моменту виходу останньої серії пройшло 15 років. Тому ми пропонуємо вам подивитися, як змінилися головні герої ситкому Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков.

Новини.LIVE розповідає, що змінилося в житті головних акторів серіалу "Леся+Рома" за 15 років.

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Ірма Вітовська

Зараз 48-річна акторка Ірма Вітовська, яка у серіалі зіграла роль Лесі, грає не тільки у кіно, а ще й у театрі, а також має звання Заслуженої артистки України. Завдяки серіалу Ірма стала дуже відомою, а глядачі так повірили в пару у ситкомі, що часто приписували їм роман.

Кадр с сериала "Леся+Рома"
Ірма Вітовська і Дмитро Лалєнков у серіалі "Леся+Рома". Фото: скриншот з YouTube

Втім, акторка стверджує, що вони один одному, ніби брат із сестрою, тому ніякого роману між ними немає. В одному з інтерв’ю Ірма навіть зазначила, що зі своїм колегою зараз майже не підтримує зв’язок.

У 1999 році Ірма вийшла заміж за свого колегу з театральної сцени, актора Володимира Кокотунова, від якого народила сина Ореста. Втім, у 2016 році вони розлучилися, а їхній спільній дитині зараз вже 12 років. У 2016 році акторка вийшла заміж за підприємця Віталія Ванца. 

Ирма Витовская со своим мужем и сыном
Ірма Вітовська зі своїм чоловіком і сином. Фото: Facebook Ірми Вітовської

Сьогодні Ірма Вітовська є патріоткою України і не працює з російськими кіновиробниками. Зокрема, акторка активно підтримує акції протесту. 

Ирма Витовская
Українська акторка Ірма Вітовська сьогодні. Фото: Instagram Ірми Вітовської

Дмитро Лалєнков 

Ромі з серіалу "Леся+Рома" зараз 56 років, він має звання Заслуженого артиста України, знімається у кіно і виступає на сцені театрів. Коли серіал був дуже популярним, до Дмитра навіть зверталися за іменем Рома на вулиці. 

Кадр с сериала "Леся+Рома"
Кадр із серіалу "Леся+Рома". Фото: скриншот з YouTube

Відомо, що багато років він був одружений з акторкою Оленою Стефанською, яка народила йому двох синів — Микиту та Іллю. Зараз одному вже 32 роки, а іншому — 17. Зараз він про особисте нічого не каже, тому невідомо, чи знайшов він собі іншу дружину.

Дмитрий Лаленков
Актор Дмитро Лалєнков зі своїм сином Микитою. Фото: Flickr

З початку повномасштабної війни Дмитро Лалєнков виступав проти російських військ і навіть поставив на головне фото в соціальній мережі Instagram прапор України. У мережі актор, здебільшого, ділиться інформацією з військових зведень, але не показує свої спектаклі та гастролі.

Офіційна сторінка Дмитра Лалєнкова
Офіційна сторінка Дмитра Лалєнкова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ірма Вітовська думає про доньку Ольги Сумської, яка живе в Росії. 

Раніше ми розповідали про те, що зірка серіалу "Леся+Рома" зізналася, про яку роль вона шкодує. 

Також ми повідомляли про те, що український актор Дмитро Лалєнков висловився проти депутатів. 

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