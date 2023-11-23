Какими стали звезды сериала Леся+Рома за 15 лет — что о них сейчас известно

Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков в ситкоме "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

В 2009 году на телеканале ICTV вышел первый украиноязычный комедийный телесериал "Леся+Рома ", а с момента выхода последней серии прошло 15 лет. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть, как изменились главные герои ситкома Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков.

Новини.LIVE рассказывает, что изменилось в жизни главных актеров сериала "Леся+Рома" за 15 лет.

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Ирма Витовская

Сейчас 48-летняя актриса Ирма Витовская, которая в сериале сыграла роль Леси, играет не только в кино, но и в театре, а также имеет звание Заслуженной артистки Украины. Благодаря сериалу Ирма стала очень известной, а зрители так поверили в пару в ситкоме, что часто приписывали им роман.

Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков в сериале "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, актриса утверждает, что они друг другу, как брат с сестрой, поэтому никакого романа между ними нет. В одном из интервью Ирма даже указала, что со своим коллегой сейчас почти не поддерживает связь.

В 1999 году Ирма вышла замуж за своего коллегу по театральной сцене, актера Владимира Кокотунова, от которого родила сына Ореста. Впрочем, в 2016 году они развелись, а их общему ребенку сейчас уже 12 лет. В 2016 году актриса вышла замуж за предпринимателя Виталия Ванца.

Ирма Витовская со своим мужем и сыном. Фото: Facebook Ирмы Витовской

Сегодня Ирма Витовская является патриоткой Украины и не работает с российскими кинопроизводителями. В частности, актриса активно поддерживает акции протеста.

Украинская актриса Ирма Витовская сегодня. Фото: Instagram Ирмы Витовской

Дмитрий Лаленков

Роме из сериала "Леся+Рома" сейчас 56 лет, он имеет звание Заслуженного артиста Украины, снимается в кино и выступает на сцене театров. Когда сериал был очень популярен, к Дмитрию даже обращались по имени Рома на улице.

Кадр из сериала "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

Известно, что много лет он был женат на актрисе Елене Стефанской, которая родила ему двух сыновей — Никиту и Илью. Сейчас одному уже 32 года, а другому — 17. Сейчас он о личном ничего не говорит, поэтому неизвестно, нашел ли он себе другую жену.

Актер Дмитрий Лаленков со своим сыном Никитой. Фото: Flickr

С начала полномасштабной войны Дмитрий Лаленков выступал против российских войск и поставил на главное фото в социальной сети Instagram флаг Украины. В сети актер, в основном, делится информацией по военным сводкам, но не показывает свои спектакли и гастроли.

Официальная страница Дмитрия Лаленкова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актриса Ирма Витовская думает о дочери Ольги Сумской, которая живет в России.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда сериала "Леся+Рома" призналась, о какой роли она жалеет.

Также мы сообщали, что украинский актер Дмитрий Лаленков высказался против депутатов.