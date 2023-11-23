Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Как за 15 лет изменились главные звезды ситкома "Леся+Рома" arrow

Как за 15 лет изменились главные звезды ситкома "Леся+Рома"

23 ноября 2023 21:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Какими стали звезды сериала Леся+Рома за 15 лет — что о них сейчас известно
Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков в ситкоме "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 2009 году на телеканале ICTV вышел первый украиноязычный комедийный телесериал "Леся+Рома ", а с момента выхода последней серии прошло 15 лет. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть, как изменились главные герои ситкома Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков.

Новини.LIVE рассказывает, что изменилось в жизни главных актеров сериала "Леся+Рома" за 15 лет.

Читайте также:

Ирма Витовская

Сейчас 48-летняя актриса Ирма Витовская, которая в сериале сыграла роль Леси, играет не только в кино, но и в театре, а также имеет звание Заслуженной артистки Украины. Благодаря сериалу Ирма стала очень известной, а зрители так поверили в пару в ситкоме, что часто приписывали им роман.

Кадр из сериала "Леся+Рома"
Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков в сериале "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, актриса утверждает, что они друг другу, как брат с сестрой, поэтому никакого романа между ними нет. В одном из интервью Ирма даже указала, что со своим коллегой сейчас почти не поддерживает связь.

В 1999 году Ирма вышла замуж за своего коллегу по театральной сцене, актера Владимира Кокотунова, от которого родила сына Ореста. Впрочем, в 2016 году они развелись, а их общему ребенку сейчас уже 12 лет. В 2016 году актриса вышла замуж за предпринимателя Виталия Ванца.

Ирма Витовская со своим мужем и сыном
Ирма Витовская со своим мужем и сыном. Фото: Facebook Ирмы Витовской

Сегодня Ирма Витовская является патриоткой Украины и не работает с российскими кинопроизводителями. В частности, актриса активно поддерживает акции протеста.

Ирма Витовская
Украинская актриса Ирма Витовская сегодня. Фото: Instagram Ирмы Витовской

Дмитрий Лаленков

Роме из сериала "Леся+Рома" сейчас 56 лет, он имеет звание Заслуженного артиста Украины, снимается в кино и выступает на сцене театров. Когда сериал был очень популярен, к Дмитрию даже обращались по имени Рома на улице.

Кадр из сериала "Леся+Рома"
Кадр из сериала "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

Известно, что много лет он был женат на актрисе Елене Стефанской, которая родила ему двух сыновей — Никиту и Илью. Сейчас одному уже 32 года, а другому — 17. Сейчас он о личном ничего не говорит, поэтому неизвестно, нашел ли он себе другую жену.

Дмитрий Лаленков
Актер Дмитрий Лаленков со своим сыном Никитой. Фото: Flickr

С начала полномасштабной войны Дмитрий Лаленков выступал против российских войск и поставил на главное фото в социальной сети Instagram флаг Украины. В сети актер, в основном, делится информацией по военным сводкам, но не показывает свои спектакли и гастроли.

Официальная страница Дмитрия Лаленкова
Официальная страница Дмитрия Лаленкова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актриса Ирма Витовская думает о дочери Ольги Сумской, которая живет в России.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда сериала "Леся+Рома" призналась, о какой роли она жалеет.

Также мы сообщали, что украинский актер Дмитрий Лаленков высказался против депутатов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме