Яка зачіска омолоджує жінок за 40 — найпопулярніша стрижка у світі

Жінка на стрижці в салоні краси. Фото: Freepik

Певно кожна дівчина і жінка завжди хоче мати бездоганний вигляд і привертати увагу оточення. А найпростіший метод завершити свій образ — це зробити красиву зачіску, але цього сезону стилісти радять звернути увагу на одну дуже стильну стрижку для жінок після 40 років.

Новини.LIVE розповідає про цю зачіску.

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Стилісти рекомендують цього сезону жінкам після 40 років звернути увагу на таку стрижку, як подовжений об’ємний боб, який не тільки оновить образ, а й зробить кожну красуню візуально молодшою. До того ж, боб робить волосся візуально густішим і здоровішим, а також коригує овал обличчя.

Таку зачіску можна робити жінкам з будь-якою формою обличчя і структурою волосся, а ще до неї можна додати чубчик. Цю стрижку не потрібно постійно оновлювати, адже відростає вона досить красиво.

Подовжений об'ємний боб на світле волосся. Фото: Pinterest

Переваги подовженого об’ємного боба

Ефект омолодження

Стилісти наголошують, що ця стрижка може візуально омолодити на десять або навіть 15 років, адже вона здатна приховати всі вікові недоліки, зокрема, мімічні зморшки.

Простий догляд

Подовжений боб не потрібно укладати, волосся можна просто посушити феном, піднімаючи щіткою коріння, щоб надати об’єм. Після фену можна сформувати локони спеціальним кремом, якщо ви маєте кучеряве або хвилясте волосся.

Жінка з подовженим бобом. Фото: Pinterest

Різні способи вкладання

Якщо ви не любите ходити постійно в одному образі, існує декілька варіантів укладання. Можна зробити волосся прямим для елегантності або створити легкі пасма для грайливості.

Різні типи волосся

Ще однією перевагою такої стрижки стилісти називають той факт, що її можна обирати власницям як прямого і тонкого волосся, так і хвилястого. Тонке волосся боб зробить більш об’ємним, а ось хвилясте — більш чітко структурованим.

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