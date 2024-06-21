Какая прическа омолаживает женщин за 40 — самая популярная стрижка в мире

Женщина на стрижке в салоне красоты. Фото: Freepik

Наверно каждая девушка и женщина всегда хочет выглядеть безупречно и привлекать внимание окружающих. А самый простой метод завершить свой образ — это сделать красивую прическу, но в этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на одну очень стильную стрижку для женщин после 40 лет.

Новини.LIVE рассказывает об этой прическе.

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Стилисты рекомендуют в этом сезоне женщинам после 40 лет обратить внимание на такую стрижку, как удлиненный объемный боб, который не только обновит образ, но и сделает каждую красавицу визуально моложе. К тому же, боб делает волосы визуально густыми и здоровыми, а также корректирует овал лица.

Такую прическу можно делать женщинам с любой формой лица и структурой волос, а еще к ней можно добавить челку. Эту стрижку не нужно постоянно обновлять, ведь отрастает она достаточно красиво.

Удлиненный объемный боб на светлые волосы. Фото: Pinterest

Преимущества удлиненного объемного боба

Эффект омоложения

Стилисты подчеркивают, что эта стрижка может зрительно омолодить на десять или даже 15 лет, ведь она способна скрыть все возрастные недостатки, в частности, мимические морщинки.

Простой уход

Удлиненный боб не нужно укладывать, волосы можно просто посушить феном, приподнимая щеткой корни, чтобы придать объем. После фена можно сформировать локоны специальным кремом, если у вас вьющиеся или волнистые волосы.

Женщина с удлиненным бобом. Фото: Pinterest

Различные способы укладки

Если вы не любите ходить постоянно в одном образе, существует несколько вариантов укладки. Можно сделать волосы прямыми для элегантности или создать легкие пряди для игривости.

Различные типы волос

Еще одним преимуществом такой стрижки стилисты называют тот факт, что ее можно выбирать обладательницам как прямых и тонких волос, так и волнистых. Тонкие волосы боб сделает более объемными, а вот волнистые — более четко структурированными.

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