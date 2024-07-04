Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Яке місто у Європі найкраще для життя та відпочинку — закохує з першого погляду arrow

Яке місто у Європі найкраще для життя та відпочинку — закохує з першого погляду

4 липня 2024 16:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Відпочинок у Європі 2024 — яке місто найкраще для життя та туризму
Туристи та місцеві жителі у Відні. Фото: Georg Hochmuth/APA/picture-alliance
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У світі існує чимало міст, які можуть похизуватися красивою сучасною архітектурою або історичними будівлями, смачною їжею або комфортними умовами проживання. Проте, є одне, яке світова спільнота визначила найкращим для життя та туризму — це Відень, Австрія. 

Читайте також:

Як пише портал Express, згідно з Глобальним індексом комфорту життя EIU, Відень третій рік поспіль зберігає свій титул найзручнішого міста у світі. 

Даний індекс враховує п’ять важливих критеріїв життєздатності міста:

  1. Стабільність;
  2. Охорона здоров’я;
  3. Культура;
  4. Навколишнє середовище;
  5. Освіта та інфраструктура.

Всі п'ять показників у Відні на високому рівні. Столиця Австрії може похизуватися неймовірною кількістю пам’яток архітектури.

Одні з найвизначніших місць:

  • собор Святого Стефана;
  • музей Зигмунда Фрейда;
  • театр опери та балету Staatsoper;
  • палац Гофбург.

 

Відпочинок у Європі 2024 — яке місто найкраще для життя та туризму
Палац Гофбург у Відні. Фото: whahc.kenes.com

Місто наповнене багатою історією, адже Відень був домом для таких легендарних діячів, як Людвіг ван Бетховен, Франц Кафка та Вольфганг Амадей Моцарт. У внутрішній частині міста зберігся дух минулих епох і безліч визначних пам'яток. Тут можна просто неспішно прогулятися, причому в будь-який час дня і року.

 

Названо найкраще місто для життя в Європі
Краєвид на місто Відень. Фото: housinganywhere.com

Для любителів мистецтва Відень пропонує понад 100 художніх галерей, які щорічно відвідують понад вісім мільйонів відвідувачів.

 

Яке європейське місто визнали найкращим у світі для життя та туризму
Одна з вулиць Відня. Фото: bucketlistly.blog

Гурмани будуть у захваті від віденської кухні, якій є чим здивувати навіть вибагливих. До найпопулярніших страв належать передусім відомий віденський шніцель. Також відвідуючи це місто варто спробувати віденські сосиски, шинкенфлекерн (локшина з шинкою), яблучний штрудель, віденську каву та знаменитий торт "Захер", сири та місцеве вино Хойрігер.

 

Що скуштувати у Відні
Вишукані страви у ресторані. Фото: tripmydream.ua

Які ще міста увійшли у список найкращих 

У списку найкращих міст також опинилися Копенгаген (Данія), Цюрих та Женева (Швейцарія). Також міста США, зокрема Лос-Анджелес і Нью-Йорк, які можуть похвалитися високими середніми показниками в освіті, інфраструктурі та культурі. Крім того, дослідники звернули увагу на канадські міста — Ванкувер і Калгарі.

 

Раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок в Одесі 2024 року. 

Також ми писали, що між Данією та Німеччиною будують найдовший підводний тунель у світі.

міста відпочинок Австрія Європа туризм Відень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо