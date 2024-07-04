Відпочинок у Європі 2024 — яке місто найкраще для життя та туризму

Яке місто у Європі найкраще для життя та відпочинку — закохує з першого погляду
У світі існує чимало міст, які можуть похизуватися красивою сучасною архітектурою або історичними будівлями, смачною їжею або комфортними умовами проживання. Проте, є одне, яке світова спільнота визначила найкращим для життя та туризму — це Відень, Австрія.
Як пише портал Express, згідно з Глобальним індексом комфорту життя EIU, Відень третій рік поспіль зберігає свій титул найзручнішого міста у світі.
Даний індекс враховує п’ять важливих критеріїв життєздатності міста:
- Стабільність;
- Охорона здоров’я;
- Культура;
- Навколишнє середовище;
- Освіта та інфраструктура.
Всі п'ять показників у Відні на високому рівні. Столиця Австрії може похизуватися неймовірною кількістю пам’яток архітектури.
Одні з найвизначніших місць:
- собор Святого Стефана;
- музей Зигмунда Фрейда;
- театр опери та балету Staatsoper;
- палац Гофбург.
Місто наповнене багатою історією, адже Відень був домом для таких легендарних діячів, як Людвіг ван Бетховен, Франц Кафка та Вольфганг Амадей Моцарт. У внутрішній частині міста зберігся дух минулих епох і безліч визначних пам'яток. Тут можна просто неспішно прогулятися, причому в будь-який час дня і року.
Для любителів мистецтва Відень пропонує понад 100 художніх галерей, які щорічно відвідують понад вісім мільйонів відвідувачів.
Гурмани будуть у захваті від віденської кухні, якій є чим здивувати навіть вибагливих. До найпопулярніших страв належать передусім відомий віденський шніцель. Також відвідуючи це місто варто спробувати віденські сосиски, шинкенфлекерн (локшина з шинкою), яблучний штрудель, віденську каву та знаменитий торт "Захер", сири та місцеве вино Хойрігер.
Які ще міста увійшли у список найкращих
У списку найкращих міст також опинилися Копенгаген (Данія), Цюрих та Женева (Швейцарія). Також міста США, зокрема Лос-Анджелес і Нью-Йорк, які можуть похвалитися високими середніми показниками в освіті, інфраструктурі та культурі. Крім того, дослідники звернули увагу на канадські міста — Ванкувер і Калгарі.
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