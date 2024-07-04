Відпочинок у Європі 2024 — яке місто найкраще для життя та туризму

Туристи та місцеві жителі у Відні. Фото: Georg Hochmuth/APA/picture-alliance

У світі існує чимало міст, які можуть похизуватися красивою сучасною архітектурою або історичними будівлями, смачною їжею або комфортними умовами проживання. Проте, є одне, яке світова спільнота визначила найкращим для життя та туризму — це Відень, Австрія.

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Як пише портал Express, згідно з Глобальним індексом комфорту життя EIU, Відень третій рік поспіль зберігає свій титул найзручнішого міста у світі.

Даний індекс враховує п’ять важливих критеріїв життєздатності міста:

Стабільність; Охорона здоров’я; Культура; Навколишнє середовище; Освіта та інфраструктура.

Всі п'ять показників у Відні на високому рівні. Столиця Австрії може похизуватися неймовірною кількістю пам’яток архітектури.

Одні з найвизначніших місць:

собор Святого Стефана;

музей Зигмунда Фрейда;

театр опери та балету Staatsoper;

палац Гофбург.

Палац Гофбург у Відні. Фото: whahc.kenes.com

Місто наповнене багатою історією, адже Відень був домом для таких легендарних діячів, як Людвіг ван Бетховен, Франц Кафка та Вольфганг Амадей Моцарт. У внутрішній частині міста зберігся дух минулих епох і безліч визначних пам'яток. Тут можна просто неспішно прогулятися, причому в будь-який час дня і року.

Краєвид на місто Відень. Фото: housinganywhere.com

Для любителів мистецтва Відень пропонує понад 100 художніх галерей, які щорічно відвідують понад вісім мільйонів відвідувачів.

Одна з вулиць Відня. Фото: bucketlistly.blog

Гурмани будуть у захваті від віденської кухні, якій є чим здивувати навіть вибагливих. До найпопулярніших страв належать передусім відомий віденський шніцель. Також відвідуючи це місто варто спробувати віденські сосиски, шинкенфлекерн (локшина з шинкою), яблучний штрудель, віденську каву та знаменитий торт "Захер", сири та місцеве вино Хойрігер.

Вишукані страви у ресторані. Фото: tripmydream.ua

Які ще міста увійшли у список найкращих

У списку найкращих міст також опинилися Копенгаген (Данія), Цюрих та Женева (Швейцарія). Також міста США, зокрема Лос-Анджелес і Нью-Йорк, які можуть похвалитися високими середніми показниками в освіті, інфраструктурі та культурі. Крім того, дослідники звернули увагу на канадські міста — Ванкувер і Калгарі.

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