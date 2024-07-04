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Какой город в Европе самый лучший для жизни и отдыха — влюбляет с первого взгляда

4 июля 2024 16:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Отдых в Европе 2024 — какой город самый лучший для жизни и туризма
Туристы и местные жители в Вене. Фото: Georg Hochmuth/APA/picture-alliance
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В мире существует немало городов, которые могут похвастаться красивой современной архитектурой или историческими зданиями, вкусной едой или комфортными условиями проживания. Однако есть один, который мировое сообщество определило лучшим для жизни и туризма — это Вена, Австрия.

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Как пишет портал Express, согласно Глобальному индексу комфорта жизни EIU, Вена третий год подряд сохраняет свой титул самого удобного города в мире.

Данный индекс учитывает пять важных критериев жизнеспособности города:

  1. стабильность;
  2. Здравоохранение;
  3. Культура;
  4. Окружающая среда;
  5. Образование и инфраструктура.

Все пять показателей в Вене на высоком уровне. Столица Австрии может похвастаться невероятным количеством памятников архитектуры.

Одни из самых выдающихся достопримечательностей:

  • собор Святого Стефана;
  • музей Зигмунда Фрейда;
  • театр оперы и балета Staatsoper;
  • дворец Хофбург.

 

Отдых в Европе 2024 — какой город лучше для жизни и туризма
Дворец Хофбург в Вене. Фото: whahc.kenes.com

Город наполнен богатой историей, ведь Вена была домом для таких легендарных деятелей как Людвиг ван Бетховен, Франц Кафка и Вольфганг Амадей Моцарт. Во внутренний части города сохранился дух прошлых эпох и множество достопримечательностей. Здесь можно просто не спеша прогуляться, причем в любое время дня и года.

 

Назван лучший город для жизни в Европе
Пейзаж на город Вена. Фото: housinganywhere.com

Для любителей искусства Вена предлагает более 100 художественных галерей, которые ежегодно посещают более восьми миллионов посетителей.

 

Какой европейский город признали лучшим в мире для жизни и туризма
Одна из улиц Вены. Фото: bucketlistly.blog

Гурманы будут в восторге от венской кухни, которой есть чем удивить даже привередливых. К самым популярным блюдам относятся прежде всего известный венский шницель. Также посещая этот город стоит попробовать венские сосиски, шинкенфлекерн (лапша с ветчиной), яблочный штрудель, венский кофе и знаменитый торт "Захер", сыры и местное вино Хойригер.

 

Что попробовать в Вене
Изысканные блюда в ресторане. Фото: tripmydream.ua

Какие еще города вошли в список лучших

В списке лучших городов оказались Копенгаген (Дания), Цюрих и Женева (Швейцария). Также города США, в частности Лос-Анджелес и Нью-Йорк, которые могут похвастаться высокими средними показателями в образовании, инфраструктуре и культуре. Кроме того, исследователи обратили внимание на канадские города — Ванкувер и Калгари.

 

Ранее мы рассказывали, сколько стоит отдых в Одессе в 2024 году.

Также мы писали, что между Данией и Германией строят самый длинный подводный тоннель в мире.

города отдых Австрия Европа туризм Вена

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