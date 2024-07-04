Отдых в Европе 2024 — какой город самый лучший для жизни и туризма

Туристы и местные жители в Вене. Фото: Georg Hochmuth/APA/picture-alliance

В мире существует немало городов, которые могут похвастаться красивой современной архитектурой или историческими зданиями, вкусной едой или комфортными условиями проживания. Однако есть один, который мировое сообщество определило лучшим для жизни и туризма — это Вена, Австрия.

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Как пишет портал Express, согласно Глобальному индексу комфорта жизни EIU, Вена третий год подряд сохраняет свой титул самого удобного города в мире.

Данный индекс учитывает пять важных критериев жизнеспособности города:

стабильность; Здравоохранение; Культура; Окружающая среда; Образование и инфраструктура.

Все пять показателей в Вене на высоком уровне. Столица Австрии может похвастаться невероятным количеством памятников архитектуры.

Одни из самых выдающихся достопримечательностей:

собор Святого Стефана;

музей Зигмунда Фрейда;

театр оперы и балета Staatsoper;

дворец Хофбург.

Дворец Хофбург в Вене. Фото: whahc.kenes.com

Город наполнен богатой историей, ведь Вена была домом для таких легендарных деятелей как Людвиг ван Бетховен, Франц Кафка и Вольфганг Амадей Моцарт. Во внутренний части города сохранился дух прошлых эпох и множество достопримечательностей. Здесь можно просто не спеша прогуляться, причем в любое время дня и года.

Пейзаж на город Вена. Фото: housinganywhere.com

Для любителей искусства Вена предлагает более 100 художественных галерей, которые ежегодно посещают более восьми миллионов посетителей.

Одна из улиц Вены. Фото: bucketlistly.blog

Гурманы будут в восторге от венской кухни, которой есть чем удивить даже привередливых. К самым популярным блюдам относятся прежде всего известный венский шницель. Также посещая этот город стоит попробовать венские сосиски, шинкенфлекерн (лапша с ветчиной), яблочный штрудель, венский кофе и знаменитый торт "Захер", сыры и местное вино Хойригер.

Изысканные блюда в ресторане. Фото: tripmydream.ua

Какие еще города вошли в список лучших

В списке лучших городов оказались Копенгаген (Дания), Цюрих и Женева (Швейцария). Также города США, в частности Лос-Анджелес и Нью-Йорк, которые могут похвастаться высокими средними показателями в образовании, инфраструктуре и культуре. Кроме того, исследователи обратили внимание на канадские города — Ванкувер и Калгари.

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