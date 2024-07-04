Отдых в Европе 2024 — какой город самый лучший для жизни и туризма

Какой город в Европе самый лучший для жизни и отдыха — влюбляет с первого взгляда
В мире существует немало городов, которые могут похвастаться красивой современной архитектурой или историческими зданиями, вкусной едой или комфортными условиями проживания. Однако есть один, который мировое сообщество определило лучшим для жизни и туризма — это Вена, Австрия.
Как пишет портал Express, согласно Глобальному индексу комфорта жизни EIU, Вена третий год подряд сохраняет свой титул самого удобного города в мире.
Данный индекс учитывает пять важных критериев жизнеспособности города:
- стабильность;
- Здравоохранение;
- Культура;
- Окружающая среда;
- Образование и инфраструктура.
Все пять показателей в Вене на высоком уровне. Столица Австрии может похвастаться невероятным количеством памятников архитектуры.
Одни из самых выдающихся достопримечательностей:
- собор Святого Стефана;
- музей Зигмунда Фрейда;
- театр оперы и балета Staatsoper;
- дворец Хофбург.
Город наполнен богатой историей, ведь Вена была домом для таких легендарных деятелей как Людвиг ван Бетховен, Франц Кафка и Вольфганг Амадей Моцарт. Во внутренний части города сохранился дух прошлых эпох и множество достопримечательностей. Здесь можно просто не спеша прогуляться, причем в любое время дня и года.
Для любителей искусства Вена предлагает более 100 художественных галерей, которые ежегодно посещают более восьми миллионов посетителей.
Гурманы будут в восторге от венской кухни, которой есть чем удивить даже привередливых. К самым популярным блюдам относятся прежде всего известный венский шницель. Также посещая этот город стоит попробовать венские сосиски, шинкенфлекерн (лапша с ветчиной), яблочный штрудель, венский кофе и знаменитый торт "Захер", сыры и местное вино Хойригер.
Какие еще города вошли в список лучших
В списке лучших городов оказались Копенгаген (Дания), Цюрих и Женева (Швейцария). Также города США, в частности Лос-Анджелес и Нью-Йорк, которые могут похвастаться высокими средними показателями в образовании, инфраструктуре и культуре. Кроме того, исследователи обратили внимание на канадские города — Ванкувер и Калгари.
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