Як за 22 роки змінилися актори Володаря перснів — що про них зараз відомо

Постер до легендарного фільму "Володар перснів". Фото: УНІАН

З моменту виходу легендарного фільму "Володар перснів" минуло 22 роки, але багато глядачів й досі не проти переглянути його. Після виходу картини актори, які грали головні ролі, отримали шалену популярність, тому саме час порівняти, як вони змінилися за два десятки років.

Новини.LIVE розповідає, що змінилося в житті головних героїв фільму "Володар перснів" і який вони зараз мають вигляд.

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Елайджа Вуд

Коли американський актор вперше потрапив на зйомки головної ролі хлопця на ім’я Фродо Торбин, йому було 20 років. Цей фільм зробив Елайджу настільки популярним, що його кар’єра різко здійнялася вгору. Так, він знявся у таких фільмах, як:

Вічне сяйво чистого розуму

Хулігани

Американський тато

Романтики

Острів скарбів

Зараз акторові вже 42 роки, він активно знімається у кіно, але досить ретельно приховує своє особисте життя. Втім, відомо, що Елайджа Вуд зараз одружений з продюсеркою Марі Конгсвед, з якою виховує двох дітей.

Елайджа Вуд у ролі Фродо Торбина і сьогодні. Фото: TooFab

Шон Астін

На зйомки фільму американський актор вперше потрапив у 30 років і зіграв найкращого друга Фродо на ім’я Сем Гемджі. Саме ця роль стала найуспішнішою у кар’єрі Шона. Після закінчення зйомок він знявся у таких стрічках, як:

Елвін та бурундуки

Дивні дива

Бібліотекарі

Зараз американському актору Шону Астіну вже 52 роки, він одружений з Крістіною Гаррел, з якою виховує трьох доньок.

Шон Астін у ролі Сема Гемджі і зараз. Фото: Pinterest

Вігго Мортенсен

Саме роль Аргона принесла американському актору Вігго Мортенсену, якому на момент зйомок було 43 роки, світову популярність. Ще до "Володаря перснів" кар’єра Вігго активно росла, а після виходу стрічки його стали часто запрошувати знятися у різних проєктах.

За свою кар’єру американський актор знявся у таких фільмах, як:

Зелена книга

Капітан Фантастік

Небезпечний метод

Виправдана жорстокість

Відомо, що Вігго Мортенсен був одружений, але у шлюбі перебував лише десять років. Від колишньої дружини 64-річний актор має сина Генрі, якому зараз 35 років.

Вігго Мортенсен у ролі Вігго Мортенсена і сьогодні. Фото: Pinterest

Ієн Маккеллен

Відомий британський актор Ієн Маккеллен потрапив на роль Гендальфа у 62 роки. За свою кар’єру актор зіграв у великій кількості картин, наприклад, у таких фільмах, як:

Люди Ікс

Код да Вінчі

Зоряний пил

Доктор Хто

Росомаха

Гоббіт

Відомо, що актор має нетрадиційну орієнтацію, про яку вперше заговорив ще у 1988 році для підтримки ЛГБТ-спільноти. Зараз Ієну вже 84 роки, але він продовжує зніматися у кіно, попри свій вік.

Ієн Маккеллен у ролі Гендальфа і зараз. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що штучний інтелект показав героїв фільму "Володар перснів" у вигляді байкерів.

Раніше ми розповідали про те, який вигляд мали б головні актори фільму "Володар перснів", якби в ньому знялися собаки.

Також ми повідомляли про те, що компанія LEGO презентувала унікальний набір з героями фільму "Володар перснів".