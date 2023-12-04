Как за 22 года изменились актеры Властелина колец — что о них сейчас известно

Постер к легендарному фильму "Властелин колец". Фото: УНИАН

С момента выхода легендарного фильма "Властелин колец" прошло 22 года, но многие зрители до сих пор не прочь пересмотреть его. После выхода картины актеры, игравшие главные роли, получили безумную популярность, поэтому самое время сравнить, как они изменились за два десятка лет.

Новини.LIVE рассказывает, что изменилось в жизни главных героев фильма "Властелин колец" и как они сейчас выглядят.

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Элайджа Вуд

Когда американский актер впервые попал на съемки главной роли парня по имени Фродо Торбин, ему было 20 лет. Этот фильм сделал Элайджу настолько популярным, что его карьера резко поднялась вверх. Так, он снялся в таких фильмах, как:

Вечное сияние чистого разума

Хулиганы

Американский папа

Романтики

Остров сокровищ

Сейчас актеру уже 42 года, он активно снимается в кино, но достаточно тщательно скрывает свою личную жизнь. Впрочем, известно, что Элайджа Вуд сейчас женат на продюсере Мари Конгсвед, с которой воспитывает двоих детей.

Элайджа Вуд в роли Фродо Торбина и сегодня. Фото: TooFab

Шон Астин

На съемки фильма американский актер впервые попал в 30 лет и сыграл лучшего друга Фродо по имени Сэм Хэмджи. Именно эта роль стала самой успешной в карьере Шона. После окончания съемок он снялся в таких лентах, как:

Элвин и бурундуки

Удивительные чудеса

Библиотекари

Сейчас американскому актеру Шону Астину уже 52 года, он женат на Кристине Гаррел, с которой воспитывает троих дочерей.

Шон Астин в роли Сэма Гэмджи и сейчас. Фото: Pinterest

Вигго Мортенсен

Именно роль Аргона принесла американскому актеру Вигго Мортенсену, которому на момент съемок было 43 года, мировую известность. Еще до "Властелина колец" карьера Вигго активно росла, а после выхода ленты его стали часто приглашать сняться в разных проектах.

За свою карьеру американский актер снялся в таких фильмах, как:

Зеленая книга

Капитан Фантастик

Опасный метод

Оправданная жестокость

Известно, что Вигго Мортенсен был женат, но в браке состоял всего десять лет. От бывшей жены 64-летний актер имеет сына Генри, которому сейчас 35 лет.

Вигго Мортенсен в роли Вигго Мортенсена и сегодня. Фото: Pinterest

Иен Маккеллен

Известный британский актер Иен Маккеллен попал на роль Гендальфа в 62 года. За свою карьеру актер сыграл в большом количестве картин, например, в таких фильмах, как:

Люди Икс

Код да Винчи

Звездная пыль

Доктор Кто

Росомаха

Гоббит

Известно, что у актера нетрадиционная ориентация, о которой он впервые заговорил еще в 1988 году для поддержки ЛГБТ-сообщества. Сейчас Иену уже 84 года, но он продолжает сниматься в кино, несмотря на свой возраст.

Иен Маккеллен в роли Гендальфа и сейчас. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект показал героев фильма "Властелин колец" в виде байкеров.

Раньше мы рассказывали о том, как выглядели бы главные актеры фильма "Властелин колец" , если бы в нем снялись собаки.

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