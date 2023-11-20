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Якими стали зірки серіалу "Рятувальники Малібу" за 34 роки

20 листопада 2023 19:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Зірки серіалу Рятувальники Малібу через 34 роки — якими стали актори кіно
Актори відомого серіалу "Рятувальники Малібу". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Серіал "Рятувальники Малібу" був справжнім хітом 90-х років, адже його дивилися у всьому світі. Більш того, цей проєкт потрапив до Книги рекордів Гіннеса як телевізійне шоу, яке переглянуло понад одного мільярда людей у світі.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися зірки серіалу "Рятувальники Малібу" за 34 роки.

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Девід Хассельхофф

Актор зіграв одного з головних героїв на ім’я Мітч Б’юкеннон у віці 37 років, а зараз американській зірці вже 71 рік. Також він зіграв у серіалі "Лицар доріг", а зараз захоплюється музикою і вже презентував декілька власних альбомів.

Дэвид Хассельхофф
Актор Девід Хассельхофф у серіалі "Рятувальники Малібу" і зараз. Фото: Pinterest

Джеремі Джексон 

Чоловік неодноразово потрапляв у гучні скандали інтимного характеру і боровся із залежністю від наркотичних речовин. Відомий у серіалі за роллю Хобі Б’юкеннона актор був декілька років у в’язниці за завдання ножових поранень, а зараз працює тренером.

Джереми Джексон
Порівняння Джеремі Джексона у серіалі "Рятувальники Малібу" і зараз. Фото: Pinterest

Майкл Ньюман 

Актор є справжнім рятувальником у житті та зіграв самого себе у серіалі "Рятувальники Малібу". Також він пробував себе у професії актора озвучення, а зараз бореться із захворюванням Паркінсона. 

Майкл Ньюман
Актор Майкл Ньюман 34 роки тому і зараз. Фото: Pinterest

Памела Андерсон 

56-річна Памела Андерсон досі вважається справжнім еталоном жіночої краси у США, а у серіалі зіграла роль Сі Джей Паркер. Зараз вона є активісткою природоохоронних рухів і виступає проти того, щоб у модній індустрії використовували хутро.

Памела Андерсон
Акторка Памела Андерсон у серіалі та сьогодні. Фото: Pinterest

Грегорі Алан Вільямс 

Зараз Грегорі Алану Вільямсу, який зіграв роль Гарнера Еллербі в серіалі, вже 66 років. Деякі можуть також знати його за серіалом "Необхідна жорстокість". Зараз його пристрастю також є письменство.

Грегори Алан Уильямс
Грегорі Алан Вільямс у серіалі "Рятувальники Малібу" і сьогодні. Фото: Haberself

Олександра Пол 

Відомій зірці зараз 59, але у ролі Стефані Холден вона була у віці 26 років. Зараз в її кар’єрному багажі вже декілька десятків епізодичних ролей у серіалах та фільмах. Наразі Олександра Пол виступає за захист навколишнього середовища.

Александра Пол
Зірка "Рятувальників Малібу" Олександра Пол тоді і зараз. Фото: Pinterest

Майкл Бергін 

За 53 роки свого життя актор має успішну кар’єру фотомоделі, зокрема, він знявся у легендарній чорно-білій серії знімків Calvin Klein. Відомо, що зараз Майкл Бергін, який зіграв роль Джей Ді Даріус, є агентом з нерухомості.

Майкл Бергин
Майкл Бергін тоді і зараз. Фото: Pinterest

Девід Чокачі 

55-річний Девід Чокачі зіграв роль Коді Медісона у серіалі "Рятувальники Малібу", а також є відомим за серіалом "Клинок відьом". На жаль, інші його ролі мало кому відомі.

Дэвид Чокачи
Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Девід Чокачі тоді і зараз. Фото: Pinterest

Девід Червет 

Актор, якому зараз 50 років, зіграв роль Метта Броуді, займався музикою і пробував працювати ведучим на телебаченні. Наразі Девід Червет є керівником будівельної компанії, яким став після будівництва свого будинку.

Дэвид Червет
Актор Девід Червет у ролі Метта Броуді та в житті. Фото: Pinterest

Ясмін Бліт 

Відома за роллю Керолайн Холден, 54-річна акторка мала залежність від кокаїну, через що мала проблеми з поліцією. У молоді роки її вважали однією з найкрасивіших акторок, але через 34 роки їй навряд чи можна залишити цей статус.

Ясмин Блит
Ясмін Бліт у серіалі "Рятувальники Малібу" і сьогодні. Фото: Pinterest

Джина Лі Нолін 

Зірці серіалу, яка зіграла роль Нілі Кепшоу, зараз вже 52 роки і вона виховує трьох дітей.

Джина Ли Нолин
Акторка з "Рятувальників Малібу" Джина Лі Нолін тоді і зараз. Фото: Brain Berries

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися зірки відомого телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" за 33 роки. 

Раніше ми розповідали про те, якими стали герої культового серіалу "Клон" за 21 рік.

Також ми повідомляли про те, що зірки серіалу "Усі жінки відьми" показали себе разом на світському заході. 

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