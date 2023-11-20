Зірки серіалу Рятувальники Малібу через 34 роки — якими стали актори кіно

Якими стали зірки серіалу "Рятувальники Малібу" за 34 роки
Серіал "Рятувальники Малібу" був справжнім хітом 90-х років, адже його дивилися у всьому світі. Більш того, цей проєкт потрапив до Книги рекордів Гіннеса як телевізійне шоу, яке переглянуло понад одного мільярда людей у світі.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися зірки серіалу "Рятувальники Малібу" за 34 роки.
Девід Хассельхофф
Актор зіграв одного з головних героїв на ім’я Мітч Б’юкеннон у віці 37 років, а зараз американській зірці вже 71 рік. Також він зіграв у серіалі "Лицар доріг", а зараз захоплюється музикою і вже презентував декілька власних альбомів.
Джеремі Джексон
Чоловік неодноразово потрапляв у гучні скандали інтимного характеру і боровся із залежністю від наркотичних речовин. Відомий у серіалі за роллю Хобі Б’юкеннона актор був декілька років у в’язниці за завдання ножових поранень, а зараз працює тренером.
Майкл Ньюман
Актор є справжнім рятувальником у житті та зіграв самого себе у серіалі "Рятувальники Малібу". Також він пробував себе у професії актора озвучення, а зараз бореться із захворюванням Паркінсона.
Памела Андерсон
56-річна Памела Андерсон досі вважається справжнім еталоном жіночої краси у США, а у серіалі зіграла роль Сі Джей Паркер. Зараз вона є активісткою природоохоронних рухів і виступає проти того, щоб у модній індустрії використовували хутро.
Грегорі Алан Вільямс
Зараз Грегорі Алану Вільямсу, який зіграв роль Гарнера Еллербі в серіалі, вже 66 років. Деякі можуть також знати його за серіалом "Необхідна жорстокість". Зараз його пристрастю також є письменство.
Олександра Пол
Відомій зірці зараз 59, але у ролі Стефані Холден вона була у віці 26 років. Зараз в її кар’єрному багажі вже декілька десятків епізодичних ролей у серіалах та фільмах. Наразі Олександра Пол виступає за захист навколишнього середовища.
Майкл Бергін
За 53 роки свого життя актор має успішну кар’єру фотомоделі, зокрема, він знявся у легендарній чорно-білій серії знімків Calvin Klein. Відомо, що зараз Майкл Бергін, який зіграв роль Джей Ді Даріус, є агентом з нерухомості.
Девід Чокачі
55-річний Девід Чокачі зіграв роль Коді Медісона у серіалі "Рятувальники Малібу", а також є відомим за серіалом "Клинок відьом". На жаль, інші його ролі мало кому відомі.
Девід Червет
Актор, якому зараз 50 років, зіграв роль Метта Броуді, займався музикою і пробував працювати ведучим на телебаченні. Наразі Девід Червет є керівником будівельної компанії, яким став після будівництва свого будинку.
Ясмін Бліт
Відома за роллю Керолайн Холден, 54-річна акторка мала залежність від кокаїну, через що мала проблеми з поліцією. У молоді роки її вважали однією з найкрасивіших акторок, але через 34 роки їй навряд чи можна залишити цей статус.
Джина Лі Нолін
Зірці серіалу, яка зіграла роль Нілі Кепшоу, зараз вже 52 роки і вона виховує трьох дітей.
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