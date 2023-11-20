Звезды сериала Спасатели Малибу спустя 34 года — которыми стали актеры кино

Какими стали звезды сериала "Спасатели Малибу" за 34 года
Сериал "Спасатели Малибу" был настоящим хитом 90-х годов, ведь его смотрели по всему миру. Более того, этот проект попал в Книгу рекордов Гиннеса как телевизионное шоу, которое просмотрело более одного миллиарда человек в мире.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились звезды сериала "Спасатели Малибу" за 34 года.
Дэвид Хассельхофф
Актер сыграл одного из главных героев по имени Митч Бьюкеннон в возрасте 37 лет, а сейчас американской звезде уже 71 год. Также он сыграл в сериале "Рыцарь дорог", а сейчас увлекается музыкой и уже презентовал несколько собственных альбомов.
Джереми Джексон
Мужчина не раз попадал в громкие скандалы интимного характера и боролся с зависимостью от наркотических веществ. Известный в сериале по роли Хобби Бюкеннона актер был несколько лет в тюрьме за нанесение ножевых ранений, а сейчас работает тренером.
Майкл Ньюман
Актер является настоящим спасателем в жизни и сыграл самого себя в сериале "Спасатели Малибу". Также он пробовал себя в профессии актера озвучки, а сейчас борется с заболеванием Паркинсона.
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон до сих пор считается настоящим эталоном женской красоты в США, а в сериале сыграла роль Си Джей Паркер. Сейчас она является активисткой природоохранных движений и выступает против того, чтобы в модной индустрии использовали мех.
Грегори Алан Уильямс
Сейчас Грегори Алану Уильямсу, сыгравшему роль Гарнера Эллерби в сериале, уже 66 лет. Некоторые могут также знать его по сериалу "Необходимая жестокость". Сейчас его страстью также является писательство.
Александра Пол
Известной звезде сейчас 59, но в роли Стефани Холден она была в возрасте 26 лет. Сейчас в ее карьерном багаже уже несколько десятков эпизодических ролей в сериалах и фильмах. В настоящее время Александр Пол выступает в защиту окружающей среды.
Майкл Бергин
За 53 года жизни актер имеет успешную карьеру фотомодели, в частности, он снялся в легендарной черно-белой серии снимков Calvin Klein. Известно, что сейчас Майкл Бергин, сыгравший роль Джей Ди Дариус, является агентом по недвижимости.
Дэвид Чокачи
55-летний Дэвид Чокачи сыграл роль Коди Мэдисона в сериале "Спасатели Малибу", а также известен по сериалу "Клинок ведьм". К сожалению, другие его роли мало кому известны.
Дэвид Червет
Актер, которому сейчас 50 лет, сыграл роль Мэтта Броуди, занимался музыкой и пробовал работать ведущим по телевидению. Девид Червет является руководителем строительной компании, которым стал после строительства своего дома.
Ясмин Блит
Известная по роли Кэролайн Холден, 54-летняя актриса имела зависимость от кокаина, из-за чего у нее были проблемы с полицией. В молодые годы она считалась одной из самых красивых актрис, но через 34 года ей вряд ли можно оставить этот статус.
Джина Ли Нолин
Звезде сериала, которая сыграла роль Нили Кэпшоу, сейчас уже 52 года, и она воспитывает троих детей.
Напомним, мы писали о том, как изменились звезды известного телесериала "Беверли-Хиллс, 90210" за 33 года.
Раньше мы рассказывали о том, какими стали герои культового сериала "Клон" за 21 год.
Также мы сообщали о том, что звезды сериала "Все женщины ведьмы" показали себя вместе на светском мероприятии.
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