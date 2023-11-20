Звезды сериала Спасатели Малибу спустя 34 года — которыми стали актеры кино

Актеры известного сериала "Спасатели Малибу". Фото: Pinterest

Сериал "Спасатели Малибу" был настоящим хитом 90-х годов, ведь его смотрели по всему миру. Более того, этот проект попал в Книгу рекордов Гиннеса как телевизионное шоу, которое просмотрело более одного миллиарда человек в мире.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились звезды сериала "Спасатели Малибу" за 34 года.

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Дэвид Хассельхофф

Актер сыграл одного из главных героев по имени Митч Бьюкеннон в возрасте 37 лет, а сейчас американской звезде уже 71 год. Также он сыграл в сериале "Рыцарь дорог", а сейчас увлекается музыкой и уже презентовал несколько собственных альбомов.

Актер Дэвид Хассельхофф в сериале "Спасатели Малибу" и сейчас. Фото: Pinterest

Джереми Джексон

Мужчина не раз попадал в громкие скандалы интимного характера и боролся с зависимостью от наркотических веществ. Известный в сериале по роли Хобби Бюкеннона актер был несколько лет в тюрьме за нанесение ножевых ранений, а сейчас работает тренером.

Сравнение Джереми Джексона в сериале "Спасатели Малибу" и сейчас. Фото: Pinterest

Майкл Ньюман

Актер является настоящим спасателем в жизни и сыграл самого себя в сериале "Спасатели Малибу". Также он пробовал себя в профессии актера озвучки, а сейчас борется с заболеванием Паркинсона.

Актер Майкл Ньюман 34 года назад и сейчас. Фото: Pinterest

Памела Андерсон

56-летняя Памела Андерсон до сих пор считается настоящим эталоном женской красоты в США, а в сериале сыграла роль Си Джей Паркер. Сейчас она является активисткой природоохранных движений и выступает против того, чтобы в модной индустрии использовали мех.

Актриса Памела Андерсон в сериале и сегодня. Фото: Pinterest

Грегори Алан Уильямс

Сейчас Грегори Алану Уильямсу, сыгравшему роль Гарнера Эллерби в сериале, уже 66 лет. Некоторые могут также знать его по сериалу "Необходимая жестокость". Сейчас его страстью также является писательство.

Грегори Алан Уильямс в сериале "Спасатели Малибу" и сегодня. Фото: Haberself

Александра Пол

Известной звезде сейчас 59, но в роли Стефани Холден она была в возрасте 26 лет. Сейчас в ее карьерном багаже уже несколько десятков эпизодических ролей в сериалах и фильмах. В настоящее время Александр Пол выступает в защиту окружающей среды.

Звезда "Спасателей Малибу" Александра Пол тогда и сейчас. Фото: Pinterest

Майкл Бергин

За 53 года жизни актер имеет успешную карьеру фотомодели, в частности, он снялся в легендарной черно-белой серии снимков Calvin Klein. Известно, что сейчас Майкл Бергин, сыгравший роль Джей Ди Дариус, является агентом по недвижимости.

Майкл Бергин тогда и сейчас. Фото: Pinterest

Дэвид Чокачи

55-летний Дэвид Чокачи сыграл роль Коди Мэдисона в сериале "Спасатели Малибу", а также известен по сериалу "Клинок ведьм". К сожалению, другие его роли мало кому известны.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Дэвид Чокачи тогда и сейчас. Фото: Pinterest

Дэвид Червет

Актер, которому сейчас 50 лет, сыграл роль Мэтта Броуди, занимался музыкой и пробовал работать ведущим по телевидению. Девид Червет является руководителем строительной компании, которым стал после строительства своего дома.

Актер Дэвид Червет в роли Мэтта Броуди и в жизни. Фото: Pinterest

Ясмин Блит

Известная по роли Кэролайн Холден, 54-летняя актриса имела зависимость от кокаина, из-за чего у нее были проблемы с полицией. В молодые годы она считалась одной из самых красивых актрис, но через 34 года ей вряд ли можно оставить этот статус.

Ясмин Блит в сериале "Спасатели Малибу" и сегодня. Фото: Pinterest

Джина Ли Нолин

Звезде сериала, которая сыграла роль Нили Кэпшоу, сейчас уже 52 года, и она воспитывает троих детей.

Актриса из "Спасателей Малибу" Джина Ли Нолин тогда и сейчас. Фото: Brain Berries

Напомним, мы писали о том, как изменились звезды известного телесериала "Беверли-Хиллс, 90210" за 33 года.

Раньше мы рассказывали о том, какими стали герои культового сериала "Клон" за 21 год.

Также мы сообщали о том, что звезды сериала "Все женщины ведьмы" показали себя вместе на светском мероприятии.