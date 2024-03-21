Єфросиніна розповіла, як її син переніс ракетний обстріл Києва
Окупанти здійснили масований ракетний обстріл столиці рано вранці в четвер, 21 березня. Обійшлось без жертв, але є постраждалі. Піддались частковому руйнуванню житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури. На черговий терор від росіян відреагувала шоувумен Маша Єфросиніна.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Єфросиніна про реакцію сина на обстріл Києва
За словами Маші, для її сина саме цей ракетний обстріл став наймасованішим, який він застав в Києві. Дев’ятирічний Олександр живе разом з бабусею у Польщі, але часто приїжджає до столиці. Єфросиніна наголосила, що ранок 21 березня дався її синові дуже важко.
Після того як було оголошено про відбій повітряної тривоги, Олександр пішов спати. А його зіркова мама хотіла виплакати, за її словами, накопичений стрес. Але в неї це не вийшло.
"Я на покоління вперед передам свою ненависть до країни нечисті за сльози мого сина під час таких ночей, як сьогодні", — написала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна та співачка Оля Полякова провели ніч в укритті під час атаки шахедів на Одесу. Також ми розповідали, чому донька Маші Єфросиніної уникає публічності.
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