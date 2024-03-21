Ефросинина рассказала, как ее сын перенес ракетные обстрелы Киева

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел столицы рано утром в четверг, 21 марта. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Подверглись частичному разрушению жилые дома и другие объекты инфраструктуры. На очередной террор от россиян отреагировала шоувумен Маша Ефросинина.

Соответствующие сторbз появились в ее Instagram.

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По словам Маши, для ее сына именно этот ракетный обстрел стал самым массированным, который он застал в Киеве. Девятилетний Александр живет вместе с бабушкой в Польше, но часто приезжает в столицу. Ефросинина подчеркнула, что утро 21 марта далось ее сыну очень тяжело.

После того как было объявлено об отбое воздушной тревоги, Александр ушел спать. А его звездная мама хотела выплакать, по ее словам, накопленный стресс. Но у нее это не вышло.

"Я на поколение вперед передам свою ненависть в страну нечисть за слезы моего сына во время таких ночей, как сегодня", — написала Маша Ефросинина.

Скриншоты: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина и певица Оля Полякова провели ночь в укрытии во время атаки шахедов в Одессу. Также мы рассказывали, почему дочь Маши Ефросининой избегает публичности.